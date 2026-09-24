Salário em dia: Prefeitura de Penedo paga folha de setembro no próximo dia 30

24 de setembro de 2026
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O salário referente ao mês de setembro de todos os servidores efetivos e comissionados da Prefeitura de Penedo estará na conta bancária de cada trabalhador(a) na próxima quarta-feira, dia 30.

 

A pontualidade no pagamento da folha do funcionalismo público municipal é compromisso do prefeito Ronaldo Lopes cumprido à risca e desde janeiro de 2021, primeiro mês de sua administração, sempre pautado no equilíbrio das contas públicas. 

 

Essa regularidade garante previsibilidade financeira para trabalhadores ativos, aposentados e pensionistas, permitindo que organizem seus compromissos pessoais com segurança e tranquilidade.

 

A quitação do salário de setembro dos servidores da Prefeitura de Penedo totaliza um montante expressivo de aproximadamente dez milhões e quinhentos mil reais (R$ 10.494.666,75), recurso que entra diretamente em circulação em diversos setores do comércio da cidade. 

 

Além do impacto direto na vida de milhares de famílias penedenses, o investimento regular gera um efeito multiplicador na economia local e regional. Comerciantes e prestadores de serviços também são beneficiados com a valorização do funcionalismo municipal, criando um ambiente econômico positivo para a manutenção e geração de emprego e renda.

 

Com o cumprimento rigoroso deste calendário, o prefeito Ronaldo Lopes e o vice Valdinho Monteiro consolidam a organização financeira do município como pilar da gestão Inovação e Crescimento, transformando o cumprimento de um dever institucional em motor fundamental para o desenvolvimento sustentável de Penedo.

 

 

 

Por Secom PMP

 

24 de setembro de 2026
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