Pai é preso suspeito de estuprar as três filhas em Alagoas

Pai é preso suspeito de estuprar as três filhas em Alagoas

São José da Tapera, no Sertão de Alagoas, acusado de estupro de vulnerável contra as três filhas. O nome do homem não foi divulgado.

Segundo a Polícia Civil de Alagoas (PC-AL), os crimes teriam ocorrido em 2024, em Olho d’Água das Flores, onde o homem morava com as filhas. As vítimas tinham 16, 15 e 12 anos na época.

As investigações começaram após denúncias feitas por familiares das vítimas e pelo Conselho Tutelar.

Ainda segundo a Polícia Civil, depois que o caso chegou às autoridades, a Justiça determinou que as adolescentes fossem retiradas do convívio familiar.

A polícia informou que a mãe das jovens tinha conhecimento dos abusos e não denunciou os crimes.

As três adolescentes foram encaminhadas para um abrigo institucional, onde permanecem acolhidas e sob proteção do Estado.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito mudava constantemente de endereço para evitar ser localizado. Ele foi encontrado em São José da Tapera e não reagiu à abordagem.

Após a prisão, o homem foi levado ao Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) de São José da Tapera para os procedimentos cabíveis.

A ação foi realizada por equipes do 35º Distrito Policial de Olho d’Água das Flores e do 38º Distrito Policial de São José da Tapera.

Fonte: G1/AL