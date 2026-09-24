Pai é preso suspeito de estuprar as três filhas em Alagoas

24 de setembro de 2026
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Pai é preso por estuprar as filhas em Alagoas. — Foto: Reprodução/PC-AL

São José da Tapera, no Sertão de Alagoas, acusado de estupro de vulnerável contra as três filhas. O nome do homem não foi divulgado.

 

Segundo a Polícia Civil de Alagoas (PC-AL), os crimes teriam ocorrido em 2024, em Olho d’Água das Flores, onde o homem morava com as filhas. As vítimas tinham 16, 15 e 12 anos na época.

 

As investigações começaram após denúncias feitas por familiares das vítimas e pelo Conselho Tutelar.

 

Ainda segundo a Polícia Civil, depois que o caso chegou às autoridades, a Justiça determinou que as adolescentes fossem retiradas do convívio familiar.

 

A polícia informou que a mãe das jovens tinha conhecimento dos abusos e não denunciou os crimes.

 

As três adolescentes foram encaminhadas para um abrigo institucional, onde permanecem acolhidas e sob proteção do Estado.

 

Segundo a Polícia Civil, o suspeito mudava constantemente de endereço para evitar ser localizado. Ele foi encontrado em São José da Tapera e não reagiu à abordagem.

 

Após a prisão, o homem foi levado ao Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) de São José da Tapera para os procedimentos cabíveis.

 

A ação foi realizada por equipes do 35º Distrito Policial de Olho d’Água das Flores e do 38º Distrito Policial de São José da Tapera.

 

 

 

Fonte: G1/AL

 

24 de setembro de 2026
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