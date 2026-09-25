Programa Visão Para Todos inicia atendimento oftalmológico para crianças nas creches de Penedo

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), iniciou nesta quinta-feira, 24, a terceira etapa do Programa Visão Para Todos, ampliando o atendimento oftalmológico para crianças de 6 meses a 3 anos de idade matriculadas nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI), nomeclatura atual para as creches da rede pública.

Foram atendidas 44 crianças no CMEI Everaldo Peixoto Gama e 26 crianças no CMEI Vovô Judith, totalizando 70 atendimentos, procedimentos com a autorização prévia dos pais ou responsáveis.

Durante a avaliação, as crianças passaram por exames oftalmológicos que permitem identificar precocemente alterações na visão, incluindo possíveis erros de refração. Entre os procedimentos realizados estão o exame de fundo de olho, a refratometria e a esquioscopia.

O oftalmologista Dr. Fábio Silva destaca a importância de iniciar o acompanhamento visual ainda nos primeiros anos de vida. “Hoje faremos exame de fundo de olho, faremos a refratometria e a esquioscopia de todas as crianças. Fazer um diagnóstico precoce de doenças oculares e fazer a verificação de ametropias, que são os graus, pode prevenir problemas maiores e pode também melhorar o desempenho escolar das crianças”, explica o médico.

Na primeira fase do programa, voltada aos estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), foram realizados mais de 7.700 procedimentos oftalmológicos, com cerca de 1.200 alunos atendidos e a entrega de aproximadamente 750 óculos. Já na segunda fase, foram realizados 5.238 procedimentos oftalmológicos realizados em 1.238 alunos e alunas de escolas da Prefeitura de Penedo com idade entre 4 e 8 anos, resultando ainda na entrega de 150 óculos.

Os procedimentos do Programa Visão Para Todos incluem consultas de retorno, paquimetrias, campimetrias e curvas diárias de pressão ocular, garantindo uma avaliação completa da saúde visual dos estudantes.

“Essa nova etapa do Visão Para Todos representa um cuidado muito especial com as nossas crianças, porque é na primeira infância que muitos problemas visuais podem ser identificados e tratados a tempo. Nessa idade, muitas vezes a criança ainda não consegue expressar que não está enxergando bem, por isso precisamos ter um olhar ainda mais atento e levar a prevenção até onde ela está, dentro das nossas creches. Com a união entre Saúde, Educação e as famílias, conseguimos agir precocemente, evitar prejuízos ao desenvolvimento e à aprendizagem e garantir que cada criança cresça com mais saúde, segurança e qualidade de vida”, disse a Secretária Municipal de Saúde, Waninna Mendonça.

A nova etapa do Visão Para Todos reforça a importância do cuidado com a saúde ocular desde a primeira infância, possibilitando que alterações sejam identificadas e acompanhadas de forma precoce.

Por Assessoria SMS