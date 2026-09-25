Prefeitura de Penedo conclui mais uma etapa da construção da ponte da Ponta Mofina

25 de setembro de 2026
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As obras de construção da nova ponte da Ponta Mofina, importante comunidade situada na zona rural ribeirinha de Penedo, avançaram mais um passo importante. 

 

O trabalho que tem acompanhamento direito e fiscalização da Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), concluiu a fase final de concretagem da laje de aproximação de uma das cabeceiras da ponte cuja extensão é de cerca de 50 metros.

 

Com a finalização de mais essa fase da obra estruturante que aproxima a região da Ponta Mofina da área urbana de Penedo, a construção avançará para a outra margem, onde também será erguida a cabeceira e posteriormente sua concretagem.

 

A expectativa é que, assim que a laje de aproximação for concluída na margem oposta, a obra entrará na sua reta final. 

 

Com o encerramento da parte estrutural em ambos os lados, o projeto fica bem mais próximo da conclusão, restando apenas os serviços de pavimentação e sinalização para a liberação do tráfego.

 

Nas fases anteriores, a gestão municipal já havia concluído a fundação profunda com estacas e a concretagem das vigas de sustentação e da laje principal do tabuleiro, etapas fundamentais para erguer a ponte.

 

 

 

Por Secom PMP

 

25 de setembro de 2026
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