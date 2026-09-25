Prefeitura de Penedo conclui mais uma etapa da construção da ponte da Ponta Mofina

Prefeitura de Penedo conclui mais uma etapa da construção da ponte da Ponta Mofina

As obras de construção da nova ponte da Ponta Mofina, importante comunidade situada na zona rural ribeirinha de Penedo, avançaram mais um passo importante.

O trabalho que tem acompanhamento direito e fiscalização da Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), concluiu a fase final de concretagem da laje de aproximação de uma das cabeceiras da ponte cuja extensão é de cerca de 50 metros.

Com a finalização de mais essa fase da obra estruturante que aproxima a região da Ponta Mofina da área urbana de Penedo, a construção avançará para a outra margem, onde também será erguida a cabeceira e posteriormente sua concretagem.

A expectativa é que, assim que a laje de aproximação for concluída na margem oposta, a obra entrará na sua reta final.

Com o encerramento da parte estrutural em ambos os lados, o projeto fica bem mais próximo da conclusão, restando apenas os serviços de pavimentação e sinalização para a liberação do tráfego.

Nas fases anteriores, a gestão municipal já havia concluído a fundação profunda com estacas e a concretagem das vigas de sustentação e da laje principal do tabuleiro, etapas fundamentais para erguer a ponte.

Por Secom PMP