Jovens desaparecidos no Rio São Francisco são localizados pelos bombeiros
Dois jovens que desapareceram no Rio São Francisco nesse domingo (27), no município de Delmiro Gouveia, no Sertão de Alagoas, foram localizados pelo Corpo de Bombeiros nesta segunda-feira (28), após a retomada das buscas.
O desaparecimento aconteceu na localidade conhecida como Prainha do Rio da Cruz, quando Márcio Gleison da Silva Santos, de 23 anos, e Gabriel Lima, de 22 anos, mergulharam no rio e não retornaram mais para a superfície.
As buscas começaram ainda nesse domingo, mas devido à falta de luminosidade foram suspensas e retomadas nesta segunda, com a ajuda de moradores. Foi quando os dois corpos foram localizados, retirados da água e deixados sob os cuidados da Polícia Militar.
Fonte: Gazetaweb