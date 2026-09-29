Concurso da Seplag: veja resultado final da prova discursiva e convocação

Concurso da Seplag: veja resultado final da prova discursiva e convocação

A Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag) divulgou, nesta segunda-feira (28), o resultado final da prova discursiva do concurso público e a convocação de candidatos para as etapas destinadas às vagas reservadas. As informações foram publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE).

A lista com o resultado final apresenta cargo e especialidade, número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota final na prova discursiva. O documento também traz as listas de convocados para as próximas etapas do concurso.

Avaliações serão realizadas em outubro

Os candidatos que se autodeclararam pessoas com deficiência ou pessoas negras passarão, respectivamente, pela avaliação biopsicossocial e pelo procedimento de verificação da autodeclaração no dia 11 de outubro.

A partir de 6 de outubro, esses candidatos deverão acessar a página do concurso no site do Cebraspe para consultar o horário e o local das avaliações.

Os candidatos autodeclarados indígenas ou quilombolas também serão avaliados no dia 11 de outubro.

Antes disso, entre as 10h do dia 1º de outubro e as 18h do dia 2 de outubro, eles deverão enviar, pela página do concurso, uma imagem legível da Declaração de Pertencimento ao Povo Indígena ou Quilombola.

O documento deve ser assinado por três lideranças da respectiva etnia. O horário e o local do procedimento de verificação estarão disponíveis para consulta a partir de 6 de outubro.

Próximas etapas

As justificativas da banca examinadora para o deferimento ou indeferimento dos recursos apresentados contra o resultado provisório da prova discursiva devem ficar disponíveis aos candidatos a partir de 5 de outubro.

Já o edital com o resultado provisório das avaliações dos candidatos que concorrem às vagas reservadas está previsto para ser divulgado em 23 de outubro.

Fonte: G1/AL