A bebê de 11 meses que morreu após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Penedo, no interior de Alagoas, pesava 7 quilos e apresentava sinais de desidratação e hipoglicemia. A mãe da criança, de 27 anos, e a companheira dela, de 25, foram presas em flagrante, suspeitas de maus-tratos com resultado morte, segundo a Polícia Civil de Alagoas (PCAL).

De acordo com a polícia, a criança chegou à UPA após ser transferida da emergência de Igreja Nova. A ficha de admissão também registrava rebaixamento do nível de consciência. Posteriormente, a bebê sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu.

Na manhã dessa quarta-feira (18), a criança havia sido atendida em uma unidade de saúde do Povoado Alagoinha, na zona rural de Igreja Nova. Segundo o relato de uma técnica de enfermagem, a bebê chegou ao local sem conseguir erguer a cabeça, gemendo e apresentando edema na face.

Na ocasião, a criança recebeu classificação de risco vermelho. A médica que realizou o atendimento constatou que o peso era compatível com o de uma criança de aproximadamente seis meses e solicitou um exame de sangue com urgência.

A técnica de enfermagem também relatou à polícia que a bebê costumava dar entrada com frequência em serviços de emergência.

Suspeita de violência sexual

Durante o atendimento na UPA de Penedo, o médico registrou a presença de edema na criança e levantou a suspeita de possível violência sexual. A hipótese será apurada pela Polícia Civil durante o inquérito, por meio das investigações e da análise do laudo pericial.

As prisões foram realizadas pela equipe do 82º Distrito Policial (82º DP), sob a coordenação do delegado Rômulo Andrade. As duas mulheres permanecem à disposição da Justiça.

Fonte: Gazetaweb