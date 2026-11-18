Confira o funcionamento dos serviços públicos municipais em Penedo durante o feriado do Dia da Consciência Negra

Confira o funcionamento dos serviços públicos municipais em Penedo durante o feriado do Dia da Consciência Negra

Em virtude do feriado nacional que celebra o Dia da Consciência Negra e Zumbi dos Palmares, a Prefeitura de Penedo informa à população as alterações no horário de funcionamento das repartições públicas municipais e de serviços essenciais nesta sexta-feira, 20 de novembro.

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Na área da educação, as atividades nas escolas e creches da rede pública municipal serão suspensas, retornando com o cronograma regular na segunda-feira, 23. Da mesma forma, não haverá atendimento ao público na sede da Secretaria Municipal de Educação.

No setor de saúde, tanto a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) quanto o Centro de Diagnóstico funcionarão normalmente. Os serviços dos postos de saúde, farmácias municipais e do Complexo de Saúde Dr. Hélio Lopes serão retomados no início da próxima semana.

A coleta do lixo domiciliar mantém o cronograma estabelecido pela Superintendência Municipal de Limpeza Pública, com a rota da sexta-feira mantida em toda a cidade.

A Prefeitura de Penedo reforça o compromisso de manter os atendimentos indispensáveis à segurança e ao bem-estar dos munícipes durante todo o feriado nacional, com expediente regular nas demais repartições públicas municipais retomado na próxima semana.

Por Secom PMP