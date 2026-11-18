Deputado eleito Guilherme Lopes vai a Brasília e articula novos projetos para Penedo e o Baixo São Francisco

Deputado eleito Guilherme Lopes vai a Brasília e articula novos projetos para Penedo e o Baixo São Francisco

O mandato ainda nem começou oficialmente, mas o deputado estadual eleito Guilherme Lopes já demonstra que não pretende esperar pela posse para trabalhar em favor de Alagoas. Nesta terça-feira (17), ele cumpriu agenda em Brasília, ao lado do prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes, fortalecendo o diálogo político em busca de novos projetos para o estado, especialmente para os municípios do Baixo São Francisco.

Durante a passagem pela capital federal, Guilherme esteve reunido com o deputado federal Luciano Amaral, reeleito e o mais votado em Penedo nas eleições deste ano. O encontro trouxe boas notícias para a população penedense. Ficou acertado com o parlamentar federal o envio de um caminhão basculante, tipo caçamba, para auxiliar nos serviços de manutenção das estradas do município, além da destinação de R$ 500 mil para aquisição de equipamentos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e de uma ambulância para reforçar os serviços de saúde.

A agenda também incluiu uma reunião com o senador Renan Filho, tendo como um dos principais assuntos a conclusão da ponte Penedo-Neópolis. Durante o encontro, foram discutidas questões relacionadas ao desenvolvimento de Alagoas, com atenção especial à ponte Dr. Hélio Lopes que ligará os estados de Alagoas e Sergipe.

Ao lado do prefeito Ronaldo Lopes, o deputado eleito reforça uma articulação que coloca Penedo e o Baixo São Francisco entre as prioridades de sua atuação política, sem perder de vista o compromisso de representar os demais municípios alagoanos.

Fonte: Assessoria