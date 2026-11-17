A abertura da 1ª Semana Municipal da Consciência Negra promovida pela Prefeitura de Penedo e o Conselho Municipal de Políticas Culturais foi realizada na noite desta segunda-feira, 16, no Theatro Sete de Setembro, reunindo autoridades, pesquisadores e lideranças de espaços locais que preservam a cultura afrodescente.

O evento que iniciou a vasta programação das atividades foi marcado pelo debate sobre a importância da preservação da identidade cultural, a garantia de direitos e o reconhecimento da ancestralidade negra na formação histórica do município.

A programação foi aberta com pronunciamentos que destacaram o papel do povo negro na história de Penedo. Representando as religiões de matriz africana com terreiro em Penedo, Margarida de Xangô destacou a busca por direitos garantidos e a preservação das crenças, sem receio de repressão. Ela ressaltou que a cidade foi erguida pela força da população negra e que a união dos povos tradicionais fortalece a ancestralidade coletiva.

O promotor de justiça João Batista ressaltou a singularidade de Penedo no cenário estadual ao pontuar que o município possui uma legislação específica para a Semana da Consciência Negra, dentro do mês comemorativo. Segundo o representante do Ministério Público Estadual, a iniciativa reverencia as manifestações dos negros que edificaram a história local, servindo de exemplo para todo o estado de Alagoas.

A secretária municipal de Cultura, Lazer e Juventude, Teresa Machado, iniciou sua fala prestando homenagem ao falecido Pai Bobô, babalorixá responsável por liderar o ritual conhecido como a lavagem das escadarias da Igreja do Rosário dos Pretos, realizado desde 2005 em Penedo, na sexta-feira de carnaval.

A representante do prefeito Ronaldo Lopes na solenidade destacou ainda que a realização do evento é fruto de uma articulação entre a Prefeitura de Penedo e o Conselho Municipal de Políticas Públicas, atendendo a demandas das entidades representativas das comunidades quilombolas e de lideranças dos terreiros.

Com o lema da 1ª Semana Municipal da Consciência Negra voltado ao pertencimento e à resistência, Teresa Machado enfatizou a relevância das atividades desenvolvidas pelas comunidades tradicionais em Penedo, especialmente no Oiteiro (bairro Senhor do Bonfim) ou no povoado Tabuleiro dos Negros, ambas remanescentes de quilombos.

Marcos Muniz, presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais, pontuou que a programação da semana resulta de um planejamento colaborativo com as associações quilombolas. Ele também anunciou como conquista o mapeamento cultural do segmento afro-brasileiro em Penedo, trabalho com trinta terreiros cadastrados e suas respectivas lideranças.

A noite de abertura também integrou a realização de uma roda de conversa intitulada “Escrevivências Negras: Memória, Identidade e Resistência”. O debate foi mediado por Marcos Muniz e contou com a participação do professor doutor Clébio Araújo, historiador e coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UNEAL; da professora doutora Kleysy Galdino, docente do Instituto Federal de Alagoas, em Penedo; e o professor doutor Jerônimo da Silva, advogado e representante do Instituto do Negro de Alagoas.

A Orquestra de Tambores de Alagoas encerrou o primeiro dia da programação que prossegue nos próximos dias com a realização de oficinas de culinária afro, diálogos formativos e exibições de manifestações culturais e artísticas.

Por Secom PMP