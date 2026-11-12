Com mudança na Copa Alagoas, FAF divulga calendário de competições de 2027

A Federação Alagoana de Futebol (FAF) divulgou o calendário oficial de competições para 2027. Ao todo, serão 15 torneios, distribuídos em 126 datas, com disputas ao longo dos 12 meses do ano. A programação contempla o futebol profissional, as categorias de base e o futebol feminino.

A temporada terá início em 9 de janeiro, com o Campeonato Alagoano Série A. A principal competição do estado contará com 11 datas e tem encerramento previsto para 7 de março. O arbitral será realizado em 18 de novembro de 2026. Já a Série B começa em 20 de março e segue até 25 de abril.

Copa Alagoas terá novo período de disputa

Uma das principais novidades do calendário é a mudança no período de realização da Copa Alagoas. Tradicionalmente disputado no primeiro semestre, o torneio passará a ocorrer entre 11 de dezembro de 2027 e 5 de janeiro de 2028.

Com a alteração, os clubes terão a oportunidade de encerrar a temporada com partidas oficiais e iniciar o ciclo de 2028 em atividade. A mudança também favorece a manutenção do ritmo de jogo e a preparação dos elencos para o início do ano seguinte.

Categorias de base concentram oito competições

As categorias de base terão a maior participação no calendário estadual, com oito competições masculinas, do Sub-11 ao Sub-20, que somam 77 datas. Entre os torneios com maior duração estão os Campeonatos Alagoanos Sub-20, das divisões A1 e A2, e Sub-15, todos com 13 datas previstas.

O futebol feminino também terá espaço na programação, com quatro competições: as Copas Alagoas Sub-15, Sub-17 e Sub-20, além do Campeonato Alagoano Feminino, previsto para o período de 9 de outubro a 21 de novembro.

Inscrições começam em dezembro de 2026

Os clubes já podem se organizar para participar das competições. As primeiras janelas de inscrição serão abertas em dezembro de 2026, começando pelo Campeonato Alagoano Série B Sub-23.

O calendário completo, com os prazos de inscrição, as datas dos arbitrais e os períodos de início e encerramento de cada competição, está disponível no site oficial da Federação Alagoana de Futebol (FAF).

Fonte: Gazetaweb