Prefeitura de Penedo viabiliza cirurgias de adenoide e amígdalas através do programa Mais Otorrino

11 de novembro de 2026
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Gabriela Flores

O programa Mais Otorrino, desenvolvido pela Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), foi ampliado e passou a oferecer também cirurgias de adenoide e amígdalas para crianças. A nova etapa fortalece a assistência especializada já disponibilizada à população e garante que os pacientes tenham acesso aos procedimentos cirúrgicos sem precisar se deslocar para outros municípios.

 

Em 2026, o programa já registrou 2.349 agendamentos para consultas especializadas no Complexo de Saúde Dr. Hélio Lopes. Com a ampliação, além das consultas e dos exames, a Secretaria Municipal de Saúde passou a ofertar os procedimentos cirúrgicos e todo o acompanhamento necessário, desde a avaliação inicial até o pós-operatório.

 

As cirurgias são realizadas na Santa Casa de Misericórdia de Penedo, unidade que disponibiliza sua estrutura hospitalar para os procedimentos. A oferta, a organização e o custeio do serviço são de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, dentro das ações do programa Mais Otorrino.

 

De acordo com a médica otorrinolaringologista Izabela Espósito, nesta quarta-feira (11) oito cirurgias já foram realizadas, todas com resultados satisfatórios. Os pacientes permanecerão internados para acompanhamento, com previsão de alta nesta quinta-feira (12). “Essa iniciativa garante uma assistência continuada aos nossos pacientes. As consultas e avaliações são realizadas pela equipe de otorrinolaringologia no Complexo de Saúde Dr. Hélio Lopes, além do acompanhamento pós-operatório e as consultas de retorno”, explicou Izabela.

 

Para as famílias beneficiadas, a realização das cirurgias em Penedo representa a concretização de uma espera que, muitas vezes, se estende por anos. É o caso da pequena Maria Alice, que aguardava pelo procedimento desde 2023 e chegou a ter uma cirurgia prevista em outro município, mas não conseguiu realizar o procedimento naquela ocasião.

 

Agora, com a ampliação do Mais Otorrino, Daiane dos Santos, mãe de Maria Alice, comemorou a conquista e agradeceu à equipe hospitalar e à Prefeitura pela iniciativa. “É uma alegria imensa. Quero agradecer a toda a equipe do hospital e da Prefeitura, principalmente por essa iniciativa. Precisávamos muito dessas cirurgias aqui. Além do deslocamento para outra cidade, ainda existe a dificuldade de voltar para casa no pós-operatório, que é um período doloroso. Hoje tivemos esse privilégio de realizar a cirurgia aqui”, destacou.

A ampliação do programa Mais Otorrino reforça o compromisso da Gestão Ronaldo Lopes com o fortalecimento da saúde pública municipal, ampliando a oferta de procedimentos especializados e garantindo mais acesso, comodidade e continuidade no atendimento.

 

A secretária municipal de Saúde, Waninna Mendonça, destacou que a ampliação do programa Mais Otorrino representa mais uma conquista para a saúde pública de Penedo. “Com a ampliação do programa, além das consultas e exames, a população passa a contar também com cirurgias realizadas na Santa Casa de Misericórdia de Penedo. A Dra. Izabele acompanha os pacientes nas consultas, será responsável pelos procedimentos cirúrgicos e pelo acompanhamento pré e pós-operatório, garantindo continuidade da assistência, mais confiança e comodidade durante todo o tratamento”, disse ela.

Com as cirurgias realizadas em Penedo, a população passa a contar com mais uma etapa do tratamento perto de casa, com assistência custeada e organizada pela Secretaria Municipal de Saúde.

 

 

 

Por Assessoria SMS

 

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