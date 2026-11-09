Mulher é presa vendendo drogas em festa de chácara em Arapiraca

9 de novembro de 2026
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3º BPM

Uma mulher de 31 anos foi presa em flagrante, na tarde desse domingo (8), enquanto vendia entorpecentes em uma festa que acontecia em uma chácara no bairro Batingas, em Arapiraca, Agreste alagoano. A prisão foi realizada por equipes do Canil, do Pelopes e do Setor de Inteligência do 3º Batalhão da Polícia Militar.

 

Os policiais chegaram até a suspeita após receberem denúncias sobre a comercialização do material no evento. Ao perceber a chegada das guarnições na chácara, a mulher tentou se esconder no banheiro, mas foi abordada. Dentro da bolsa dela, os militares encontraram pinos de cocaína e dinheiro em espécie.

 

Na abordagem, a mulher confessou que guardava mais entorpecentes em sua residência, na Rua Princesa Isabel. No imóvel, a cadela farejadora K9 Beretta indicou aos policiais que havia droga escondida sobre o forro do teto, além de porções espalhadas pela cozinha e quartos.

 

Ao todo, a PM apreendeu 1,039 kg de maconha, 182 g de crack, 37 g de cocaína, uma balança de precisão, embalagens plásticas, R$ 135 em espécie, dois celulares e um caderno com anotações de contabilidade do tráfico.

 

A acusada e o material foram levados para a Central de Polícia de Arapiraca para os procedimentos cabíveis.

 

Foto: 3º BPM

 

 

Fonte: Gazetaweb

 

9 de novembro de 2026
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