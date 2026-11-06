Obras da Prefeitura de Penedo melhoram qualidade de vida da população

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP), desenvolve obras de infraestrutura em vias do município que melhoram a qualidade de vida da população.

As intervenções são parte da rotina de trabalho da pasta criada pelo prefeito Ronaldo Lopes, setor administrado pelo engenheiro civil Ivo Costa responsável por solucionar problemas como os que haviam na Rua Aliança Liberal e na segunda travessa do Gabriel, ambas situadas no bairro Santa Luzia (Barro Duro).

As obras já concluídas pela Secretaria de Serviços Públicos solucionaram a questão do esgoto a céu aberto na Aliança Liberal e pavimentaram a segunda travessa do Gabriel.

Moradores relataram as condições anteriores das ruas e os impactos das intervenções no dia a dia. Uma moradora residente na Rua Aliança Liberal há mais de 40 anos afirmou que o local convivia com esgoto a céu aberto e problemas de limpeza:

“Tinha um esgoto aqui que passava com a lama muito fedorenta. As pessoas daqui da rua brigavam uma com as outras porque ninguém queria varrer. Agora saiu toda essa podridão da porta da gente, estou muito satisfeita”.

O secretário Ivo Costa aponta que a solução veio com a administração feita por penedenses para penedenses. “Desde o início dessa obra que nós participamos, acompanhando durante todo o período de execução dos serviços e agora na finalização. Estamos entregando mais benefícios à comunidade porque é assim que o prefeito Ronaldo e nossa equipe trabalha, gerando dignidade para as pessoas, melhorando a autoestima do povo de Penedo, promovendo ações que impactam positivamente na saúde pública e até na valorização dos imóveis. É dessa forma que a gente trabalha, com compromisso e responsabilidade com a sociedade penedense”

O reconhecimento ao empenho da gestão com maior número de vias pavimentadas em Penedo também ocorre em outro localidade com obra da SEMSP concluída.

“Antes era horrível, né? Muita lameira, pedra, poeira. Até pra gente deixar a nossa casa e ir resolver alguma coisa fora tinha dificuldade, inclusive quando precisava sair mais arrumadinha porque os calçados ficavam sujos de lama”, descreveu Damiana, moradora há 16 anos da segunda travessa do Gabriel

Além das dificuldades de circulação, outros problemas foram superados com a pavimentação da via pela Prefeitura de Penedo. “Meu filho é asmático e essa situação que tinha antes, com poeira, lama, essas coisas pra ele não é bom e agora ele está bem melhor, já pode vir brincar na porta de casa porque não tem mais areia, não tem muita poeira né? Ficou bem melhor pra ele e pra todos os moradores da nossa rua”.

Por Secom PMP com assessoria SEMSP