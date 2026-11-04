Prefeitura de Penedo lança formulário on-line para população participar da atualização do Plano Diretor Municipal

4 de novembro de 2026
0 96

A Prefeitura de Penedo avança na revisão e atualização do Plano Diretor Municipal, trabalho liderado por comitê gestor que também disponibiliza a participação direta da população.

 

A colaboração do povo penedense já pode ser feita por meio de formulário digital aberto ao público no portal eletrônico do Plano Diretor Municipal, coleta de informações com sigilo de dados assegurado.

 

A ferramenta foi desenvolvida para assegurar que o planejamento do futuro da cidade, em suas áreas urbana e rural, seja construído de forma participativa, transparente e acessível a todos os moradores.

 

Passo a Passo: Como Colaborar Pelo Formulário

 

A participação acontece de forma rápida, gratuita e totalmente on-line. Confira:

 

  1. Acesse o Portal: Entre na plataforma oficial do Plano Diretor pelo endereço penedo.al.gov.br.
  2. Localize o Formulário: Procure pelo link ou seção dedicada ao formulário de participação popular / consulta pública disponível na página principal.
  3. Preencha Seus Dados: Informe as identificações básicas solicitadas para ajudar no mapeamento das demandas por localidade.
  4. Responda as perguntas: De forma rápida e objetiva, suas respostas sobre os temas são fundamentais para atualização do Plano Diretor.
  5. Conclua o Envio: Após conferir as informações inseridas, clique no botão de envio para que suas contribuições sejam registradas e encaminhadas diretamente à equipe técnica responsável pela revisão do Plano.

 

O preenchimento do formulário é uma oportunidade direta para o cidadão influenciar as diretrizes que vão orientar o crescimento de Penedo nos próximos anos.

 

As contribuições enviadas ajudarão a compor o diagnóstico das reais necessidades da população, orientando as decisões de gestão e o direcionamento de recursos públicos em áreas prioritárias do município.

 

Além do formulário on-line, os moradores também poderão participar presencialmente das seguintes atividades:

 

  • Dias 17 e 18 de novembro: Auditório do SEBRAE Penedo.
    • Temas: Desenvolvimento socioeconômico de Penedo com a ponte sobre o rio São Francisco e BR 349
    • Patrimônio histórico e ambiental
  • Dia 19 de novembro: Auditório do Instituto Federal de Alagoas (Ifal) em Penedo
    • Tema: “Qual a Penedo que queremos?”

 

O Plano Diretor Municipal é a ferramenta básica da política de expansão e desenvolvimento urbano. Sua atualização busca adequar as leis municipais à realidade atual de Penedo, garantindo segurança jurídica, melhorias na infraestrutura, preservação do patrimônio histórico e ambiental, além de orientar investimentos públicos e privados de forma ordenada.

 

 

 

Por Secom PMP

 

4 de novembro de 2026
0 96

Artigos relacionados

Circuito de Cinema exibe filme gravado em Penedo e premiado em festival internacional

4 de novembro de 2026

Diniz Friday: Óticas Diniz lançam campanha de Black Friday com descontos de até 70%

3 de novembro de 2026

Projeto Seis & Meia encerra temporada 2026 em Penedo com o romantismo de Altemar Dutra Jr e Thiago Pinheiro

3 de novembro de 2026

Prefeitura de Penedo inicia Campanha de Vacinação Antirrábica com atendimento no antigo SESP

3 de novembro de 2026

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo
OparaNews
Powered by  GDPR Cookie Compliance (opens in a new tab)
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.