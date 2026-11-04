Prefeitura de Penedo lança formulário on-line para população participar da atualização do Plano Diretor Municipal

Prefeitura de Penedo lança formulário on-line para população participar da atualização do Plano Diretor Municipal

A Prefeitura de Penedo avança na revisão e atualização do Plano Diretor Municipal, trabalho liderado por comitê gestor que também disponibiliza a participação direta da população.

A colaboração do povo penedense já pode ser feita por meio de formulário digital aberto ao público no portal eletrônico do Plano Diretor Municipal, coleta de informações com sigilo de dados assegurado.

A ferramenta foi desenvolvida para assegurar que o planejamento do futuro da cidade, em suas áreas urbana e rural, seja construído de forma participativa, transparente e acessível a todos os moradores.

Passo a Passo: Como Colaborar Pelo Formulário

A participação acontece de forma rápida, gratuita e totalmente on-line. Confira:

Acesse o Portal: Entre na plataforma oficial do Plano Diretor pelo endereço penedo.al.gov.br. Localize o Formulário: Procure pelo link ou seção dedicada ao formulário de participação popular / consulta pública disponível na página principal. Preencha Seus Dados: Informe as identificações básicas solicitadas para ajudar no mapeamento das demandas por localidade. Responda as perguntas: De forma rápida e objetiva, suas respostas sobre os temas são fundamentais para atualização do Plano Diretor. Conclua o Envio: Após conferir as informações inseridas, clique no botão de envio para que suas contribuições sejam registradas e encaminhadas diretamente à equipe técnica responsável pela revisão do Plano.

O preenchimento do formulário é uma oportunidade direta para o cidadão influenciar as diretrizes que vão orientar o crescimento de Penedo nos próximos anos.

As contribuições enviadas ajudarão a compor o diagnóstico das reais necessidades da população, orientando as decisões de gestão e o direcionamento de recursos públicos em áreas prioritárias do município.

Além do formulário on-line, os moradores também poderão participar presencialmente das seguintes atividades:

Dias 17 e 18 de novembro : Auditório do SEBRAE Penedo. Temas: Desenvolvimento socioeconômico de Penedo com a ponte sobre o rio São Francisco e BR 349 Patrimônio histórico e ambiental

Auditório do SEBRAE Penedo. Dia 19 de novembro : Auditório do Instituto Federal de Alagoas (Ifal) em Penedo Tema: “Qual a Penedo que queremos?”

Auditório do Instituto Federal de Alagoas (Ifal) em Penedo

O Plano Diretor Municipal é a ferramenta básica da política de expansão e desenvolvimento urbano. Sua atualização busca adequar as leis municipais à realidade atual de Penedo, garantindo segurança jurídica, melhorias na infraestrutura, preservação do patrimônio histórico e ambiental, além de orientar investimentos públicos e privados de forma ordenada.

Por Secom PMP