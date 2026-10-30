Funcionário é preso suspeito de desviar mais de R$ 22 mil de loja de pescados

30 de outubro de 2026
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Materiais apreendidos com suspeito de desviar R$ 22 mil de lojas de pescados em Maceió — Foto: Divulgação/PC-AL

Um funcionário de uma loja de pescados localizada no bairro da Jatiúca, em Maceió, foi preso na quinta-feira (29), suspeito de estelionato. Segundo o estabelecimento, o homem, que não teve o nome divulgado, teria causado um prejuízo de cerca de R$ 22 mil.

 

De acordo com as investigações, o suspeito aproveitava a função que exercia para cometer o crime. Em vez de utilizar a máquina de cartão da loja, ele usava uma própria, semelhante à do estabelecimento.

Segundo a polícia, o homem também utilizava um nome fantasia igual ao da loja para não levantar suspeitas dos clientes. Dessa forma, os valores pagos eram direcionados a ele, e não ao estabelecimento comercial.

Durante a ação, os policiais apreenderam a máquina de cartão, comprovantes das transações investigadas, dois celulares e duas motocicletas. Segundo a polícia, os veículos poderão ser utilizados para ressarcir a vítima.

Fonte: G1/AL

30 de outubro de 2026
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