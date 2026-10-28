Pastora de Penedo defende demissão de trabalhadores por posição política e gera debate

Uma publicação atribuída a uma pastora de Penedo, no interior de Alagoas, defende que empregadores demitam funcionários e empregadas domésticas por serem eleitores do Partido dos Trabalhadores (PT). O texto também incentiva consumidores a trocar de cabeleireiro e deixar de frequentar estabelecimentos comerciais cujos proprietários tenham posicionamento político associado ao partido.

A mensagem, que circula vinculada ao perfil, no Instagram, afirma que o voto de pessoas identificadas como petistas prejudicaria os negócios, a família e a vida de quem pensa diferente. Entre as orientações publicadas estão: “TEM UMA EMPREGADA DOMÉSTICA QUE É PETISTA? MANDE EMBORA” e “TEM UM FUNCIONÁRIO QUE É PETISTA? DEMITA”.

O conteúdo também recomenda que os leitores deixem de consumir produtos e frequentar estabelecimentos relacionados a pessoas com posicionamento político divergente. A publicação atribui consequências econômicas e familiares à escolha eleitoral de terceiros, incentivando a exclusão de trabalhadores e prestadores de serviços em razão de suas convicções políticas.



O que diz a legislação

A Constituição Federal assegura a liberdade de consciência e de convicção política, além de estabelecer a igualdade perante a lei e proibir discriminações que atentem contra direitos fundamentais. No campo das relações de trabalho, a análise de uma eventual discriminação depende das circunstâncias concretas, da conduta adotada e das normas aplicáveis.

O episódio também evidencia os riscos de transformar disputas eleitorais em mecanismos de pressão econômica sobre trabalhadores, especialmente aqueles que dependem do salário para sustentar suas famílias.

O CONSEP (Conselho de Pastores de Penedo) emitiu uma nota oficial, reafirmando seu caráter apartidário e seu respeito ao resultado democrático das eleições.

“Não compactuamos com nenhum discurso ou sentimento de ódio, de preconceito e de divisão, no âmbito tanto político quanto religioso”, destacou a entidade.

Assinado por Claudemir Azevedo, a entidade ressaltou que a missão dos líderes evangélicos é pregar o Evangelho e o amor de Deus, defendendo a paz, o respeito e a união entre as pessoas, independentemente das diferenças políticas.

VEJA NOTA NA ÍNTEGRA

Nota de esclarecimento

Nós do CONSEP (Conselho de pastores de Penedo), vimos por meio desta nota esclarecer a sociedade penedense, que somos apartidários e respeitamos o resultado democrático das eleições e não compactuamos com nenhum discurso ou sentimento de ódio, de preconceito e de divisão, no âmbito tanto político quanto religioso. Nosso papel como pastores e líderes de comunidades evangélicas, é tão somente pregarmos o Evangelho do Senhor Jesus e O Amor de Deus. Como dizem as Escrituras Sagradas nos Salmos (133:1) que nos diz; Oh quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Que haja Amor, Paz e Unidade entre todos. Que A Graça do Senhor Jesus seja sobre nós

Pr. Claudemir Azevedo

Presidente do CONSEP

Fonte: Tribuna Hoje