Vereador Valdy Vasconcelos destaca parceria com Guilherme Lopes e defende valorização do Poder Legislativo

Vereador Valdy Vasconcelos destaca parceria com Guilherme Lopes e defende valorização do Poder Legislativo

Durante pronunciamento na Tribuna da Câmara Municipal de Penedo, o vereador Valdy Vasconcelos iniciou seu discurso agradecendo formalmente a eleição de Guilherme Lopes e justificou seu apoio político baseado em ações concretas voltadas à saúde.

O parlamentar explicou que sua decisão de apoiar Guilherme Lopes se consolidou pelos atendimentos e encaminhamentos realizados em conjunto, os quais, segundo ele, foram fundamentais para que diversos moradores do município conseguissem realizar exames e cirurgias essenciais na rede de saúde.

Valorização dos vereadores e foco no emprego

Ao defender a articulação entre os poderes, o vereador fez um apelo para que o Poder Executivo valorize de forma contínua as Câmaras Municipais:

Proximidade com o povo: O parlamentar argumentou que os vereadores são o elo direto com a comunidade e conhecem detalhadamente as necessidades diárias de cada bairro e povoado.

Geração de renda: Vasconcelos finalizou o discurso reforçando a importância do incentivo ao mercado de trabalho e o fortalecimento de iniciativas públicas e privadas para impulsionar a geração de emprego e renda para a população penedense.

Por Redação