Vereador Valdy Vasconcelos destaca parceria com Guilherme Lopes e defende valorização do Poder Legislativo

26 de outubro de 2026
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Durante pronunciamento na Tribuna da Câmara Municipal de Penedo, o vereador Valdy Vasconcelos iniciou seu discurso agradecendo formalmente a eleição de Guilherme Lopes e justificou seu apoio político baseado em ações concretas voltadas à saúde.

 

O parlamentar explicou que sua decisão de apoiar Guilherme Lopes se consolidou pelos atendimentos e encaminhamentos realizados em conjunto, os quais, segundo ele, foram fundamentais para que diversos moradores do município conseguissem realizar exames e cirurgias essenciais na rede de saúde.

 

Valorização dos vereadores e foco no emprego

Ao defender a articulação entre os poderes, o vereador fez um apelo para que o Poder Executivo valorize de forma contínua as Câmaras Municipais:

 

  • Proximidade com o povo: O parlamentar argumentou que os vereadores são o elo direto com a comunidade e conhecem detalhadamente as necessidades diárias de cada bairro e povoado.
  • Geração de renda: Vasconcelos finalizou o discurso reforçando a importância do incentivo ao mercado de trabalho e o fortalecimento de iniciativas públicas e privadas para impulsionar a geração de emprego e renda para a população penedense.

 

 

 

Por Redação

 

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