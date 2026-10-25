CRB vence o Londrina e entra no G-6 da Série B: 2 a 1

25 de outubro de 2026
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Ailton Cruz

Após sucessivas tentativas frustradas, o CRB conseguiu a combinação de resultados necessária para, enfim, retornar ao G-6 da Série B do Campeonato Brasileiro. Em jogo disputado na noite deste sábado (24), o Galo dominou e venceu o Londrina por 2 a 1, com autoridade. Mais uma vez, o meio-campo foi decisivo para garantir três pontos vitais aos alagoanos. Crystopher e Danielzinho marcaram os gols ainda no primeiro tempo do confronto, válido pela 35ª rodada da Segundona. Igor Bahia descontou.

 

Com o resultado, o Regatas subiu para a sexta colocação, com 55 pontos, e passou a depender apenas das próprias forças para seguir em busca do acesso. Por outro lado, o Tubarão teve o rebaixamento à Série C confirmado matematicamente. Os paranaenses permaneceram na 18ª posição, com 32 pontos.

 

Os dois times terão pouco mais de uma semana até o próximo compromisso. O Londrina cumpre tabela em duelo contra o América-MG, também rebaixado, às 16h do domingo (1º), no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina (PR). O CRB, por sua vez, encara o Goiás no Estádio Hailé Pinheiro, conhecido como Serrinha, em Goiânia (GO), às 20h30 da segunda-feira (2).

 

 

 

Fonte: Gazetaweb

 

25 de outubro de 2026
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