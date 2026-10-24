Produção de açúcar na safra 26/27 até setembro registra crescimento superior a 105%

24 de outubro de 2026
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Mais de 1,7 milhão de toneladas foram destinadas à produção de açúcar | Foto: BCCOM ASSESSORIA

Com uma produção superior a 145 mil toneladas de açúcar até o dia 30 de setembro, as usinas alagoanas registram crescimento de 105,3% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o acumulado era de 70,6 mil toneladas.

 

De acordo com dados repassados pelas unidades industriais do setor sucroenergético alagoano, do total de açúcar já produzido no ciclo atual da cana no estado, mais de 117,2 mil toneladas foram do tipo VHP — produto destinado aos mercados americano e mundial —, fabricado por 12 usinas em operação na safra; 22,7 mil toneladas foram do tipo cristal, comercializado no mercado interno e produzido por apenas quatro usinas; e 5 mil toneladas foram do tipo refinado, fabricado por uma única unidade industrial.

 

Segundo dados do Departamento Técnico do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Etanol no Estado de Alagoas (Sindaçúcar-AL), das mais de 1,9 milhão de toneladas de cana beneficiadas na moagem atual, mais de 1,7 milhão de toneladas foram destinadas à produção de açúcar.

 

O levantamento técnico destaca ainda que foram fabricados 38.637 metros cúbicos (m³) de etanol, o que representa crescimento de 84,3% em relação ao mesmo período do ciclo passado, quando o acumulado era de 20.958 m³.

 

Do total de etanol produzido, 9.634 m³ foram do tipo anidro, misturado à gasolina, e 29.003 m³, do tipo hidratado. Ambos foram fabricados a partir de 253 mil toneladas de cana processadas pelas usinas desde o início da safra 2026/2027, iniciada na segunda quinzena de agosto passado.

 

 

 

Fonte: Gazeta de Alagoas

 

24 de outubro de 2026
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