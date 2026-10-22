Prefeito Ronaldo Lopes assina ordem de serviço para pavimentação de mais seis ruas em Penedo

Prefeito Ronaldo Lopes assina ordem de serviço para pavimentação de mais seis ruas em Penedo

O investimento teve a ordem de serviço assinada nesta quinta-feira, 22, durante agenda de trabalho conduzida pelo prefeito Ronaldo Lopes e a secretária de Infraestrutura, Amanda Lima.

“Nós assinamos a ordem de serviço para calçar a Rua Tertuliano Filho, localizada entre o colégio estadual Ernani Méro e a Secretaria Municipal de Assistência Social. Essa via vai até a Bititinga, ou Castro Alves, né?”, informa o prefeito Ronaldo Lopes.

As outras vias que serão pavimentadas com paralelepípedo estão situadas no Loteamento Ouro Verde, contemplando a rua B e travessas.

“Nós fizemos um grande trabalho de drenagem no Ouro Verde que também atendeu moradores do Litoral e das Cacimbinhas, localidades que sofriam durante o inverno, principalmente com a inundação das casas”, acrescenta o gestor que vai pavimentar todas as ruas de Penedo com maior concentração de moradores.

O trabalho segue a todo a vapor, investimentos em mobilidade que também melhoram a qualidade de vida das pessoas.

“Além dessa ordem de serviço que assinamos hoje, nós estamos com outras obras de pavimentação em andamento. Estamos pavimentando a rua do Dr. José Lins, o antigo Beco do Tamanduá, vamos iniciar em breve no Jatobá e estamos pavimentando nos povoados Marituba de Cima, Ponta Mofina e iniciando a Ilha das Canas”, informa a secretária da Seinfra. “Também estamos trabalhando paralelamente na Cacimbinhas”, conclui Amanda Lima.

O ato administrativo reuniu demais membros do primeiro escalão do governo municipal, entre eles Pedro Soares (Chefe de Gabinete), Martha Martyres (Superintendência do GAPRE), Fagner Matias (Meio Ambiente), Kim Emmanuel (Comunicação), Ricardo Araújo (Limpeza Pública), Ricardo Méro (Procuradoria Geral), Alfredo Pereira (Penedo Previdência), Juca Vasconcelos (Esportes), Bili Marques (Articulação Política), Ivo Costa (Serviços Públicos), Messias Júnior (Abastecimento), José Silvio (Fiscalização Urbana) e Jorgival Oliveira (Guarda Patrimonial).

Os vereadores Messias da Filó, Junior do Tó, Léo Marques, Raquel Tavares e Rodrigo Regueira também prestigiaram o ato administrativo.

Por Secom PMP