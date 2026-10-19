Prefeitura de Penedo transfere ponto facultativo do Dia do Servidor Público para 30 de outubro

Prefeitura de Penedo transfere ponto facultativo do Dia do Servidor Público para 30 de outubro

A Prefeitura Municipal de Penedo publicou nesta segunda-feira, 19, o Decreto nº 1.057/2026, ato administrativo que transfere para o dia 30 de outubro a comemoração referente ao Dia do Servidor Público.

Celebrada oficialmente a cada 28 de outubro, a data teve sua comemoração alterada por razões de conveniência administrativa, conforme apresentado no documento publicado no Diário Oficial do Município e disponível abaixo do texto.

A medida aplica-se a todos os órgãos e entidades da administração municipal. O decreto não altera o funcionamento de serviços essenciais, a exemplo da Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 horas), e ressalta ainda que os dirigentes de cada área devem adotar as providências necessárias aos setores sob sua responsabilidade.

Por Secom PMP