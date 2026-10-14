Professores de escolas da Prefeitura de Penedo concluem formação do Pró-LEEI

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed) concluiu nesta terça-feira, 13, a qualificação para professores do Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil (Pró-LEEI).

A cerimônica de encerramento da formação ocorreu no auditório do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Penedo (Sindspem), reunindo docentes, formadoras, equipe técnica pedagógica, representantes da gestão educacional e da empresa Grupo Luz, parceira no trabalho que aprimoramento profissional.

Um dos destaques da programação foi a Mostra Pedagógica do Pró-LEEI, com a exposição de banners que apresentaram experiências desenvolvidas pelas professoras em suas instituições. As produções evidenciaram propostas de aproximação das crianças com os livros, as histórias, a oralidade e as diferentes práticas sociais de leitura e escrita, respeitando as especificidades da infância.

O encerramento contou ainda com a palestra de Renata Maynart, assessora pedagógica do Pró-LEEI em Alagoas, que abordou a temática: ‘Depois da formação, o que fica? Que infância queremos construir? Saberes, experiências e compromissos para uma Educação Infantil que transforma’.

A exposição reforçou a importância de uma prática pedagógica intencional, sensível e comprometida com os direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças.

A formação integra o compromisso da Prefeitura de Penedo com a formação continuada dos profissionais da Semed e com o aprimoramento das práticas desenvolvidas nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e outras unidades de ensino da rede pública municipal.

Com essas capacitações, a Semed reforça seu empenho em oferecer uma educação infantil de qualidade, reconhecendo que investir na formação dos profissionais significa investir diretamente nas experiências, nas aprendizagens e no desenvolvimento integral das crianças.

O que é o Pró-LEEI

O Programa de Leitura e Escrita na Educação Infantil é uma estratégia nacional de formação continuada para professores, coordenadores e diretores que atuam na educação infantil, com foco especial em turmas de creche e pré-escola.

Criado pelo Ministério da Educação (MEC), o programa faz parte do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Sua proposta é capacitar os educadores para que saibam trabalhar a linguagem oral, a leitura e a escrita com crianças pequenas de forma adequada.

O foco não é a “escolarização antecipada” ou a alfabetização mecânica, mas sim a ampliação das experiências das crianças com a cultura escrita por meio de brincadeiras e interações, iniciativa articulada pelo governo federal que envolve universidades públicas, estados e municípios para garantir que a formação chegue efetivamente às escolas.

Por Secom PMP com assessoria Semed