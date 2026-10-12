Ultramaratonista de Arapiraca corre 50 km para comemorar 50 anos de vida

12 de outubro de 2026
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Ultramaratonista arapiraquense Adriano Silva — Foto: Reprodução TV Asa Branca Alagoas

O ultramaratonista Adriano Silva, de Arapiraca, no Agreste de Alagoas, decidiu comemorar o aniversário de 50 anos de um jeito diferente: correndo 50 quilômetros. O desafio está marcado para este domingo (11), a partir das 4h, na Avenida Benedito de Lira, no município. Adriano Silva diz que pretente completar a prova entre 5h a 6h.

 

A ideia segue uma tradição criada pelo próprio atleta. No ano passado, quando completou 49 anos, Adriano correu 49 quilômetros. Agora, ele pretende superar a marca e percorrer a distância correspondente à nova idade, em um percurso que exige resistência física e preparo mental.

 

A relação com a corrida, no entanto, começou há apenas dois anos, quando Adriano decidiu mudar os hábitos para perder peso. Na época, ele pesava mais de 80 quilos. O que começou como uma iniciativa para cuidar da saúde acabou se transformando em uma paixão pelo esporte.

 

Com o tempo, Adriano percebeu que tinha aptidão para as provas de longa distância e passou a se dedicar aos treinos. Segundo ele, atualmente consegue correr 5 quilômetros em 19 minutos.

 

Preparação para o desafio

 

Para completar os 50 quilômetros, Adriano intensificou a preparação ao longo dos últimos 30 dias. A rotina inclui corridas durante a semana e aos domingos, além de cuidados com a alimentação e preparação mental.

 

“Eu estou me alimentando bem, já está com uns 30 dias que eu venho me alimentando, fazendo exercícios, né? E principalmente mental, porque a ultramaratona não é só o físico, aí já parte para o mental. Você tem que ter uma mente preparada, trabalhada”, afirmou.

 

O percurso escolhido foi a Avenida Benedito de Lira, em Arapiraca. A intenção é facilitar o acompanhamento por familiares, amigos e pessoas que queiram torcer pelo atleta durante o desafio.

 

O filho de Adriano, Cauê, também acompanha a preparação e estará na torcida. De acordo com ele, o pai dele contará com uma estrutura de apoio durante o percurso, incluindo carro de suporte e equipe de bombeiros civis.

 

A expectativa de Adriano é concluir a corrida em um período de cinco a seis horas. Mais do que completar a distância, ele espera que a iniciativa incentive outras pessoas a praticar atividades físicas e buscar hábitos mais saudáveis.

 

 

 

Fonte: G1/AL

 

12 de outubro de 2026
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