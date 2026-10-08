Polícia resgata 11 pessoas de clínica de reabilitação e prende proprietário na Santa Amélia

Polícia resgata 11 pessoas de clínica de reabilitação e prende proprietário na Santa Amélia

Onze pessoas, entre elas um idoso, foram resgatadas de uma clínica psiquiátrica que funcionava de forma irregular, nesta quinta-feira (8), no bairro Santa Amélia, em Maceió. Um homem de 67 anos, apontado como responsável pelo estabelecimento, foi preso em flagrante.

A ação foi realizada pela Polícia Civil de Alagoas, por meio do Núcleo de Planejamento Operacional (NPO) e da Delegacia Especial dos Crimes contra Vulneráveis, durante o cumprimento de um mandado.

Segundo o delegado Antonielson Machado, adjunto do NPO, os agentes identificaram indícios da prática de sequestro e cárcere privado durante o cumprimento da ordem judicial.

Também foram apreendidos diversos documentos relacionados ao funcionamento da clínica.

O mandado foi expedido pela 14ª Vara Criminal da Capital. As diligências continuam para esclarecer as circunstâncias do caso e apurar possíveis responsabilidades.

Fonte: Gazetaweb