Prefeitura de Penedo promove Assistência com Você no Oiteiro e inaugura Centro Público de Convivência na quarta-feira, 25

Prefeitura de Penedo promove Assistência com Você no Oiteiro e inaugura Centro Público de Convivência na quarta-feira, 25

A Prefeitura de Penedo realizará na tarde de quarta-feira, 25, mais uma edição do programa Assistência com Você no bairro Senhor do Bonfim, comunidade remanescente quilombola mais conhecida como Oiteiro que também ganha um Centro Público de Convivência.

O investimento viabilizado pelo prefeito Ronaldo Lopes e o vice Valdinho Monteiro junto ao governo federal vai ampliar a assistência social para cinco mil famílias, principalmente do Oiteiro, Coréia (bairro Senhor do Bonfim), Areal, Jatobá e das vilas Santa Clara, Primavera e São Francisco.

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Além da inauguração do Centro de Convivência, a Prefeitura de Penedo realizará o programa Assistência com Você na quarta, 25, a partir das 14 horas, ao lado da Praça Monsenhor Odilon, no bairro Senhor do Bonfim.

O trabalho da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMASDH) envolve outros setores do governo Inovação e Crescimento, descentralizando serviços gratuitos e diversos atendimentos para a população.

Por Secom PMP