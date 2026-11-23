A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), informa a abertura do período de rematrícula para todas as pessoas que têm acesso aos estudos em alguma escola ou creche de sua rede.

Pais ou pessoas responsáveis por crianças e adolescentes devem se dirigir até a unidade de ensino onde seu dependente estuda para fazer a rematrícula, procedimento que precisa ser formalizado até o dia 18 de dezembro.

A garantia da continuidade do direito à educação está disponível nos Centros Municipais de Educação Infantil, como são denominadas as creches atualmente, e nas escolas que ofertam do 1º ao 9ª ano do Ensino Fundamental.

A Semed Penedo também disponibiliza turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA), aprendizado que inclui aproximadamente duas mil pessoas que haviam abandonado a sala de aula.

Todo estudante que faz parte da rede municipal deve realizar a rematrícula para assegurar sua permanência na mesma unidade escolar em 2027, evitando a perda da vaga para aluno novato.

Vale destacar que a matrícula para novos alunos e alunas ocorrerá no início do próximo ano, no período de 04 a 29 de janeiro de 2027, atendendo quem pretende ingressar na rede pública municipal penedense.

Por Secom PMP