Polícia Civil prende idoso suspeito de estuprar o próprio filho
A Polícia Civil de Alagoas (PCAL) prendeu um idoso, de 62 anos, pelo crime de estupro de vulnerável, em Santana do Ipanema. O mandado foi cumprido na última quinta-feira (19).
A prisão ocorreu por meio da Delegacia Regional de Santana do Ipanema, coordenada pela delegada Daniella Andrade.
De acordo com informações policiais, o caso aconteceu no ano de 2022, em que o autor praticou o crime contra o próprio filho, na época com 10 anos. A criança chegou a relatar o ocorrido para familiares, mas não deram importância.
Durante uma palestra na escola sobre abusos sexuais, a vítima falou com professores sobre o abuso sexual, tendo o caso encaminhado à delegacia e instaurado o inquérito policial.
Diante dos fatos, o autor do crime foi condenado a 13 anos de prisão, iniciando-se em regime fechado. O cumprimento de mandado foi realizado na última quinta-feira e o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional em Maceió.
Fonte: Gazetaweb, com assessoria