Padrinho é preso suspeito de abusar sexualmente de afilhados em Arapiraca
Um homem investigado por suspeita de abuso sexual contra crianças foi preso preventivamente pela Polícia Civil de Alagoas (PCAL), em Arapiraca, no Agreste de Alagoas. Segundo a polícia, a investigação começou após familiares de duas crianças, de 9 e 11 anos, denunciarem possíveis abusos praticados pelo suspeito, que é padrinho de batismo das vítimas.
De acordo com o delegado Matheus Alves, responsável pela Delegacia Especial da Criança e do Adolescente de Arapiraca, o homem teria usado vantagens oferecidas à família para conquistar a confiança dos parentes e facilitar o acesso aos menores.
Durante as investigações, outras possíveis vítimas também procuraram a delegacia e relataram situações semelhantes envolvendo o investigado.
Ainda conforme a Polícia Civil, foi identificado que o homem possui uma condenação anterior pela Justiça Federal por armazenamento de conteúdo pornográfico envolvendo crianças. O caso ocorreu em 2008.
A prisão preventiva foi cumprida pela equipe da Delegacia Especial da Criança e do Adolescente de Arapiraca. A Polícia Civil não divulgou a identidade do investigado nem informou quantas possíveis vítimas foram identificadas até o momento.
O delegado Matheus Alves reforçou a importância de denunciar suspeitas de violência sexual contra crianças e adolescentes. A unidade especializada permanece à disposição da população para receber denúncias e investigar esse tipo de crime.
Fonte: G1/AL