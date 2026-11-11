Padrinho é preso suspeito de abusar sexualmente de afilhados em Arapiraca

11 de novembro de 2026
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Abuso sexual infantil contra crianças — Foto: Divulgação/EBC

Um homem investigado por suspeita de abuso sexual contra crianças foi preso preventivamente pela Polícia Civil de Alagoas (PCAL), em Arapiraca, no Agreste de Alagoas. Segundo a polícia, a investigação começou após familiares de duas crianças, de 9 e 11 anos, denunciarem possíveis abusos praticados pelo suspeito, que é padrinho de batismo das vítimas.

 

De acordo com o delegado Matheus Alves, responsável pela Delegacia Especial da Criança e do Adolescente de Arapiraca, o homem teria usado vantagens oferecidas à família para conquistar a confiança dos parentes e facilitar o acesso aos menores.

 

Durante as investigações, outras possíveis vítimas também procuraram a delegacia e relataram situações semelhantes envolvendo o investigado.

 

Ainda conforme a Polícia Civil, foi identificado que o homem possui uma condenação anterior pela Justiça Federal por armazenamento de conteúdo pornográfico envolvendo crianças. O caso ocorreu em 2008.

 

A prisão preventiva foi cumprida pela equipe da Delegacia Especial da Criança e do Adolescente de Arapiraca. A Polícia Civil não divulgou a identidade do investigado nem informou quantas possíveis vítimas foram identificadas até o momento.

 

O delegado Matheus Alves reforçou a importância de denunciar suspeitas de violência sexual contra crianças e adolescentes. A unidade especializada permanece à disposição da população para receber denúncias e investigar esse tipo de crime.

 

 

 

Fonte: G1/AL

 

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