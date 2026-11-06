Campeonato de Futsal de Penedo reúne 29 equipes e mais de 500 atletas

Campeonato de Futsal de Penedo reúne 29 equipes e mais de 500 atletas

Na próxima quinta-feira (12), terá início o Campeonato Municipal de Futsal promovido pela Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (SMES), com a participação de equipes de outras cidades.

Nesta edição, 29 equipes disputarão a competição ao longo dos próximos meses, com partidas realizadas todas as terças e quintas-feiras, no Ginásio Poliesportivo Padre Manoel Vieira.

Segundo a Secretaria Municipal de Esportes, mais de 500 atletas participarão do campeonato, representando equipes das zonas urbana e rural.

Na rodada de abertura, duas partidas serão realizadas no dia 12:

19h30 – Botafogo do Catrapó x Resto do Mundo/União São-brazense

20h30 – Falcões x Free Fire

Estão inscritas as seguintes equipes: ABC Futsal Club, FC Santa Cecília, Intergrêmio, Elite Futsal, América, Barca Furada, Amigos do Quilombo, Manibú FC, Free Fire, Falcões, Esperion, Real Fênix, Real Betis FC, Neópolis Futsal, Juventus, Flamengo, Chapecoense, Danubio FC, Nordeste SC, CAPS FR, Olympus FC, Central FC, Botafogo do Catrapó, Real Celtic FC, Resto do Mundo/União São-brazense, Tabajara FC, Arsenal, Onda Azul e Santa Luzia.

Na primeira fase, serão disputadas 33 partidas, distribuídas em 16 rodadas, todas no Ginásio Poliesportivo Padre Manoel Vieira.

Calendário da primeira fase

– Primeira rodada – Quinta-feira, 12 de novembro de 2026.

– Segunda rodada – Terça-feira, 17 de novembro de 2026.

– Terceira rodada – Quinta-feira, 19 de novembro de 2026.

– Quarta rodada – Terça-feira, 24 de novembro de 2026.

– Quinta rodada – Quinta-feira, 26 de novembro de 2026.

– Sexta rodada – Terça-feira, 1º de dezembro de 2026.

– Sétima rodada – Quinta-feira, 3 de dezembro de 2026.

– Oitava rodada – Terça-feira, 8 de dezembro de 2026.

– Nona rodada – Quinta-feira, 10 de dezembro de 2026.

– Décima rodada – Terça-feira, 15 de dezembro de 2026.

– Décima primeira rodada – Quinta-feira, 17 de dezembro de 2026.

– Décima segunda rodada – Terça-feira, 22 de dezembro de 2026.

– Décima terceira rodada – Terça-feira, 29 de dezembro de 2026.

– Décima quarta rodada – Terça-feira, 5 de janeiro de 2027.

– Décima quinta rodada – Quinta-feira, 7 de janeiro de 2027.

– Décima sexta rodada – Terça-feira, 12 de janeiro de 2027.

Serão premiados o campeão e vice, além do artilheiro e melhor goleiro. O campeão distribuirá ainda medalhas, troféu de campeão e R$ 2.500,00 em dinheiro ao vencedor. O time vice-campeão também leva troféu, medalhas e R$ 1.000,00 em dinheiro. Para artilheiro e goleiro haverá entrega de troféu.

Confira abaixo a tabela da primeira fase da competição.

TABELA-DA-COMPETICAO-FUTSAL-2026

Por Secom PMP