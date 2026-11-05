Prefeitura de Penedo anuncia contenção de despesas e suspende programação artística do Bom Jesus 2027

Prefeitura de Penedo anuncia contenção de despesas e suspende programação artística do Bom Jesus 2027

A Prefeitura de Penedo iniciou a implantação de um conjunto de medidas de contenção de despesas públicas diante das incertezas econômicas que afetam os municípios brasileiros. As decisões foram anunciadas pelo prefeito Ronaldo Lopes nesta quinta-feira (5), durante entrevista à Rádio Penedo FM, quando apresentou um panorama da situação financeira das administrações municipais e detalhou as providências adotadas pela gestão.

Entre as medidas estão a suspensão do abastecimento de veículos particulares utilizados pelo prefeito, vice-prefeito, secretários e outros servidores em atividades administrativas, a redução da utilização de máquinas e equipamentos alugados e a revisão de despesas das secretarias municipais.

Outra decisão anunciada foi a suspensão da programação de shows populares da tradicional Festa do Bom Jesus dos Navegantes em janeiro de 2027, com a preservação das celebrações religiosas.

De acordo com Ronaldo Lopes, a iniciativa acompanha um movimento de cautela adotado por diversas prefeituras brasileiras, diante das oscilações nos repasses federais, das mudanças no sistema tributário e das dificuldades de planejamento orçamentário para o próximo exercício.

O prefeito destacou os alertas da Confederação Nacional de Municípios (CNM) sobre o cenário financeiro nacional e citou exemplos de administrações de diferentes estados que anunciaram revisão de contratos, redução de despesas, suspensão de eventos e outras providências para adequação de seus orçamentos.

Entre os fatores de preocupação, Ronaldo mencionou a dependência de municípios nordestinos em relação ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM), as mudanças decorrentes da reforma tributária e os possíveis efeitos da ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda sobre as receitas municipais.

Embora tenha reconhecido os benefícios da isenção do IR para trabalhadores que recebem até R$ 5 mil mensais, o gestor manifestou preocupação com seus reflexos sobre a arrecadação do Imposto de Renda retido na fonte, que integra as receitas municipais.

Segundo ele, a equipe técnica da Prefeitura já passou por capacitações para se adequar às novas exigências tributárias. A preocupação da administração está concentrada na necessidade de planejar os próximos exercícios diante das mudanças e da evolução das receitas disponíveis.

Medidas de contenção começam pela estrutura administrativa

Ronaldo Lopes informou que reuniu todos os secretários municipais na quarta-feira (4) para discutir a reorganização das despesas. A partir desse encontro, algumas medidas já foram implementadas, enquanto outras serão avaliadas individualmente em cada secretaria.

Uma das primeiras decisões foi suspender o fornecimento de combustível para veículos particulares utilizados pelo prefeito, vice-prefeito, secretários e outros funcionários em deslocamentos relacionados ao trabalho.

A administração realizará uma análise das necessidades de cada setor para identificar quais deslocamentos são imprescindíveis ao funcionamento dos serviços públicos.

Também foi determinada a redução temporária das atividades rotineiras de manutenção das estradas vicinais que dependem de máquinas e equipamentos alugados. Conforme explicou o prefeito, os serviços emergenciais continuarão sendo avaliados e atendidos quando houver necessidade.

A medida considera os custos de locação de máquinas, caçambas e retroescavadeiras, além do consumo de combustível necessário à execução dos trabalhos.

No setor agrícola, a Prefeitura concluiu os serviços de aração de terras destinados aos pequenos produtores rurais durante o período de chuvas. Com o encerramento dessa etapa, equipamentos alugados foram devolvidos, contribuindo para a redução das despesas.

O prefeito destacou a importância da iniciativa para a agricultura familiar, responsável pelo fornecimento de aproximadamente R$ 2 milhões em produtos destinados à alimentação escolar, conforme os números apresentados durante a entrevista.

As medidas serão acompanhadas ao longo de novembro, período em que a administração pretende avaliar a economia alcançada e a eventual necessidade de novos ajustes.

Prioridade para salários, saúde, obras e serviços essenciais

Durante a entrevista, Ronaldo Lopes reafirmou que o pagamento dos servidores municipais, a manutenção dos serviços essenciais e a continuidade das obras de interesse da população estão entre as prioridades consideradas pela gestão na reorganização das despesas.

O prefeito lembrou que os salários dos servidores permanecem em dia ao longo de seus seis anos à frente da administração municipal. Também reconheceu a existência de pagamentos pendentes a alguns fornecedores e ressaltou a necessidade de organizar os compromissos financeiros.

Outro ponto apresentado foi a importância de garantir as contrapartidas municipais exigidas em obras realizadas com recursos obtidos junto a outras esferas de governo. Segundo Ronaldo, mesmo quando o município consegue financiamento externo, a Prefeitura precisa reservar recursos próprios para assegurar a execução dos projetos.

Na área da saúde, o gestor apresentou exemplos da participação financeira do município na manutenção dos atendimentos. Conforme os dados citados, Penedo vem destinando aproximadamente 30% de sua receita à saúde, percentual superior ao mínimo constitucional de 15% aplicável aos municípios.

Ronaldo também mencionou um levantamento realizado em julho, segundo o qual a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) apresentava custo mensal aproximado de R$ 700 mil, dos quais cerca de R$ 300 mil eram cobertos por repasses federais, ficando a diferença sob responsabilidade municipal.

A rede de atenção básica também foi citada. O município conta com 20 unidades de saúde e, segundo o prefeito, trabalha para ampliar esse número para 21, mantendo serviços prestados por médicos, enfermeiros, odontólogos e demais profissionais.

Os exemplos foram apresentados para explicar a participação dos recursos próprios na manutenção dos atendimentos e a importância do planejamento financeiro para preservar os serviços oferecidos à população.

Festa do Bom Jesus dos Navegantes manterá programação religiosa em 2027

Entre as decisões anunciadas, a de maior repercussão para o calendário cultural e turístico do município é a suspensão da programação de shows populares da Festa do Bom Jesus dos Navegantes em 2027.

A celebração, uma das mais tradicionais de Alagoas, chegará à sua 143ª edição mantendo as atividades religiosas que fazem parte da história e da identidade cultural de Penedo.

Durante a entrevista, Ronaldo Lopes confirmou que serão preservadas as tradicionais procissões terrestre e fluvial, realizadas em homenagem ao Glorioso Bom Jesus dos Navegantes, além da programação religiosa organizada com a participação da Igreja Católica.

O prefeito também informou que a atração musical religiosa solicitada pela Igreja já foi contratada.

A decisão de não realizar os shows populares foi apresentada como parte das medidas de contenção de despesas e da necessidade de priorizar os compromissos financeiros da Prefeitura.

Ronaldo reconheceu a importância da festa para a cidade, mas explicou que a realização de grandes apresentações artísticas precisa ser considerada diante das condições orçamentárias e das demais responsabilidades do poder público.

A preocupação com os custos dos shows também foi discutida no âmbito da Associação dos Municípios Alagoanos (AMA), que promoveu encontros entre gestores municipais para estabelecer parâmetros de referência para contratações artísticas.

A iniciativa da AMA prevê faixas orientativas de valores para cachês e encaminhamento das propostas ao Ministério Público de Alagoas e ao Tribunal de Contas do Estado, buscando contribuir para o planejamento e a responsabilidade nas contratações públicas.

A suspensão dos shows populares representa uma mudança importante em um evento que tradicionalmente atrai moradores, visitantes e turistas, movimentando diferentes atividades econômicas. A programação religiosa, entretanto, continuará integrando o calendário de celebrações do município.

Calendário cultural de Penedo terá continuidade

Ronaldo Lopes também abordou a continuidade de outros eventos que fazem parte do calendário cultural e turístico da cidade, destacando que as medidas de contenção de despesas não representam a interrupção de todas as atividades culturais do município.

Entre os eventos mencionados estão o Circuito Penedo de Cinema, realizado em parceria com instituições culturais e educacionais, e o Penedo Luz, iniciativa que integra a programação natalina da cidade.

O Circuito Penedo de Cinema acontecerá entre os dias 9 e 15 de novembro, reunindo produções audiovisuais, oficinas, debates e atividades culturais abertas à população.

Já o Penedo Luz integra as atividades de fim de ano, contribuindo para a valorização dos espaços públicos, da tradição natalina e do calendário turístico municipal.

O município também possui uma programação anual diversificada, composta por eventos religiosos, culturais, esportivos e turísticos, cujas realizações e formatos seguem os respectivos planejamentos e condições orçamentárias.

Planejamento financeiro e avaliação permanente

As medidas anunciadas fazem parte de um processo de revisão das despesas municipais. Conforme explicou Ronaldo Lopes, cada secretaria passará por uma avaliação específica, considerando suas atividades, necessidades e prioridades.

A administração acompanhará os resultados das providências já adotadas para verificar a redução alcançada nos gastos e definir se serão necessários novos ajustes.

O planejamento tem como prioridades preservar o pagamento dos servidores, assegurar o funcionamento dos serviços públicos e permitir a continuidade das obras e investimentos programados.

Com as decisões anunciadas, a Prefeitura de Penedo inicia uma nova etapa de adequação orçamentária, buscando conciliar seus compromissos administrativos, a prestação dos serviços essenciais e a manutenção das atividades culturais e religiosas dentro das possibilidades financeiras do município.

Fonte: Secom PMP