Bom Jesus dos Navegantes 2027 manterá tradição de fé com missas campais, procissões e show religioso de William Sanfona

5 de novembro de 2026
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A fé e a tradição seguem vivas em Penedo com a realização da programação religiosa da Festa do Bom Jesus dos Navegantes 2027. Em sua 143ª edição, a mais importante celebração religiosa e cultural do município, manterá os momentos mais simbólicos de devoção ao longo da semana festiva, reunindo fiéis, famílias e visitantes em uma grande demonstração de espiritualidade.

 

A programação contará com as tradicionais missas campais, que serão realizadas durante a semana do Bom Jesus, fortalecendo a vivência religiosa que marca a história da festa e renova, ano após ano, a devoção do povo penedense ao Glorioso Bom Jesus dos Navegantes.

 

Entre os destaques da programação está a apresentação de William Sanfona, atração religiosa confirmada para o sábado, 9 de janeiro, no Palco da Fé. Reconhecido por seu trabalho voltado à música católica, o artista participará da celebração com um show marcado pela evangelização, pela alegria e pela conexão com o público cristão.

 

A programação religiosa será encerrada no domingo com dois dos momentos mais aguardados e emocionantes da festa: a tradicional procissão fluvial pelo Rio São Francisco e a procissão terrestre, manifestações de fé que atravessam gerações e preservam uma das expressões religiosas mais marcantes de Penedo e de toda a região.

 

A manutenção dessas celebrações reafirma o compromisso com a tradição do Bom Jesus dos Navegantes, valorizando sua dimensão espiritual, histórica e cultural.

 

Realizada com a participação da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, da Diocese de Penedo e da Prefeitura de Penedo, a festa segue como um dos principais momentos de encontro da comunidade católica, fortalecendo a identidade religiosa do município e mantendo viva uma herança de fé construída ao longo de mais de um século.

 

 

Fonte: Secom PMP

 

5 de novembro de 2026
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