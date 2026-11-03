Projeto Seis & Meia encerra temporada 2026 em Penedo com o romantismo de Altemar Dutra Jr e Thiago Pinheiro

3 de novembro de 2026
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Para fechar a programação de 2026 com chave de ouro, o Projeto Seis & Meia desembarca no histórico palco do Theatro Sete de Setembro, em Penedo, no dia 13 de dezembro.

 

A atração principal da noite será o cantor Altemar Dutra Jr., um dos intérpretes mais marcantes e versáteis da música brasileira. A abertura da noite fica por conta do talento local do cantor penedense Tiago Pinheiro.

 

Herdeiro de uma linhagem nobre da MPB — filho do lendário Altemar Dutra e da aclamada cantora Martha Mendonça —, Altemar Dutra Jr. construiu uma trajetória sólida e com identidade própria.

 

Com cinco CDs e um DVD lançados, o artista ultrapassa a marcante semelhança vocal com o pai e apresenta um repertório eclético e refinado. Seus shows passeiam com elegância pela seresta, sambas, e standards da música internacional, conquistando plateias por todo o país.

 

A música sempre foi o pano de fundo de sua infância e adolescência. “Todos os encontros familiares sempre tiveram muita alegria e boa música”, conta o cantor em seu portal oficial na internet. 

 

Altemar Jr herdou a potência da voz do pai, cantor que deixou um legado incrível de mais de 20 discos, com sucessos inesquecíveis como Sentimental Demais, Brigas, Contigo Aprendi ou Meu Velho. É com orgulho que Altemar Dutra Jr. veste o manto do pai e celebra com muita alegria a boa música em shows pelo Brasil inteiro.

 

O Projeto Seis & Meia em Penedo é uma realização da Sue Chamusca Arte e Assessoria, com correalização da Prefeitura de Penedo e apoio do Projeto Casa Delas e do Galpão Zureta.

 

SERVIÇO

 

  • Evento: Projeto Seis & Meia – Altemar Dutra Junior, com abertura de Thiago Pinheiro)
  • Data: 13 de dezembro de 2026 (domingo)
  • Horário: Abertura da casa às 17h30 | Início dos shows às 18h30
  • Local: Theatro Sete de Setembro
  • Classificação etária: Livre

 

 

 

Por Secom PMP

3 de novembro de 2026
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