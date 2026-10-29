Penedo Previdência é 1º lugar em Alagoas e 8º no Brasil em boas práticas de gestão previdenciária

29 de outubro de 2026
0 70

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Penedo – Penedo Previdência é 1º lugar em Alagoas, 2º lugar na região Nordeste e 8º lugar no ranking nacional em boas práticas de gestão previdenciária na categoria de médio porte.

 

A instituição que administra a aposentadoria e as pensões dos servidores da Prefeitura de Penedo recebe o reconhecimento da Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios (ANEPREM), entidade que promove o 17º Prêmio Nacional de Boas Práticas de Gestão Previdenciária entre os dias 17 e 19 de novembro, no município de Bento Gonçalves-RS.

“Receber o resultado final do 17º Prêmio Nacional de Boas Práticas de Gestão Previdenciária da ANEPREM é motivo de imenso orgulho e celebração para a nossa cidade! Esse reconhecimento nacional reflete a dedicação diária de toda a equipe do Penedo Previdência, um instituto que trabalha incansavelmente com transparência, responsabilidade e foco no futuro de nossos servidores. Essa conquista é a prova concreta de que Penedo segue avançando como referência em excelência e eficiência na gestão pública previdenciária!”, afirma o Prefeito Ronaldo Lopes.

 

As conquistas do Penedo Previdência são fundamentadas na avaliação documental de boas práticas, governança, transparência, inovação e compromisso com o aprimoramento da gestão previdenciária dos institutos municipais e estaduais que administram Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

 

“O segredo do sucesso do Penedo Previdência está, principalmente, no comprometimento da nossa equipe e no trabalho que fazemos todos os dias. Tudo isso é resultado de muita dedicação e responsabilidade. Também temos uma gestão que entende a importância de cuidar das pessoas. O Governo Ronaldo Lopes tem esse compromisso de resguardar os direitos dos servidores e garantir o bem-estar dos nossos segurados. Afinal, por trás de cada benefício, existe uma pessoa e uma família e é por elas que buscamos fazer sempre o melhor. Receber esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo. Fico muito feliz e agradecido por fazer parte dessa conquista e agradeço, novamente, a nossa equipe e à gestão municipal pelo apoio e pela confiança. Essa conquista é de todos nós e, principalmente, dos nossos segurados!”, afirma Alfredo Pereira, diretor-presidente do Instituto Penedo Previdência.

Vale ressaltar que o Instituto Penedo Previdência possui Certificação Institucional NÍVEL 1 no Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social – Pró-Gestão RPPS, demonstrando seu compromisso com o aperfeiçoamento da gestão previdenciária, o fortalecimento dos controles internos, a transparência administrativa, a governança institucional e a educação previdenciária.

 

 

 

Por Secom com assessoria Penedo Previdência

 

29 de outubro de 2026
0 70

Artigos relacionados

Da sala de aula à realização: alunos promovem Sarau Laboratório no Centro Histórico de Penedo

29 de outubro de 2026

Pastora de Penedo defende demissão de trabalhadores por posição política e gera debate

28 de outubro de 2026

Prefeitura de Penedo prepara cemitérios públicos para o Dia de Finados

28 de outubro de 2026

Programa Assistência Com Você atende população do Conjunto Velho Chico 1

28 de outubro de 2026

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo
OparaNews
Powered by  GDPR Cookie Compliance (opens in a new tab)
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.