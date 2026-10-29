Penedo Previdência é 1º lugar em Alagoas e 8º no Brasil em boas práticas de gestão previdenciária

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Penedo – Penedo Previdência é 1º lugar em Alagoas, 2º lugar na região Nordeste e 8º lugar no ranking nacional em boas práticas de gestão previdenciária na categoria de médio porte.

A instituição que administra a aposentadoria e as pensões dos servidores da Prefeitura de Penedo recebe o reconhecimento da Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios (ANEPREM), entidade que promove o 17º Prêmio Nacional de Boas Práticas de Gestão Previdenciária entre os dias 17 e 19 de novembro, no município de Bento Gonçalves-RS.

“Receber o resultado final do 17º Prêmio Nacional de Boas Práticas de Gestão Previdenciária da ANEPREM é motivo de imenso orgulho e celebração para a nossa cidade! Esse reconhecimento nacional reflete a dedicação diária de toda a equipe do Penedo Previdência, um instituto que trabalha incansavelmente com transparência, responsabilidade e foco no futuro de nossos servidores. Essa conquista é a prova concreta de que Penedo segue avançando como referência em excelência e eficiência na gestão pública previdenciária!”, afirma o Prefeito Ronaldo Lopes.

As conquistas do Penedo Previdência são fundamentadas na avaliação documental de boas práticas, governança, transparência, inovação e compromisso com o aprimoramento da gestão previdenciária dos institutos municipais e estaduais que administram Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

“O segredo do sucesso do Penedo Previdência está, principalmente, no comprometimento da nossa equipe e no trabalho que fazemos todos os dias. Tudo isso é resultado de muita dedicação e responsabilidade. Também temos uma gestão que entende a importância de cuidar das pessoas. O Governo Ronaldo Lopes tem esse compromisso de resguardar os direitos dos servidores e garantir o bem-estar dos nossos segurados. Afinal, por trás de cada benefício, existe uma pessoa e uma família e é por elas que buscamos fazer sempre o melhor. Receber esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo. Fico muito feliz e agradecido por fazer parte dessa conquista e agradeço, novamente, a nossa equipe e à gestão municipal pelo apoio e pela confiança. Essa conquista é de todos nós e, principalmente, dos nossos segurados!”, afirma Alfredo Pereira, diretor-presidente do Instituto Penedo Previdência.

Vale ressaltar que o Instituto Penedo Previdência possui Certificação Institucional NÍVEL 1 no Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social – Pró-Gestão RPPS, demonstrando seu compromisso com o aperfeiçoamento da gestão previdenciária, o fortalecimento dos controles internos, a transparência administrativa, a governança institucional e a educação previdenciária.

Por Secom com assessoria Penedo Previdência