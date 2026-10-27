Penedo será local para gravação de filme inspirado em obra do escritor alagoano Jorge de Lima

Penedo será local para gravação de filme inspirado em obra do escritor alagoano Jorge de Lima

Penedo desperta o interesse do setor audiovisual e não é por acaso que a equipe de produção do filme Calunga, adaptação cinematográfica da obra do escritor alagoano Jorge de Lima, esteve na Cidade Criativa da Unesco na categoria cinema.

A visita técnica analisou possíveis locações para as gravações do filme, previstas para serem realizadas em 2027.

Acompanhada por representante da Secretaria Municipal de Turismo e Economina Criativa (Seturec) da Prefeitura de Penedo, a equipe do Calunga percorreu o Centro Histórico, conheceu casarões e visitou os povoados Tabuleiro dos Negros e Penedinho, além de explorar cenários da região do Rio São Francisco.

Segundo Chico de Assis, ator e preparador de elenco do filme, a arquitetura colonial preservada, as paisagens naturais e a relação de Penedo com o audiovisual são características que favorecem a escolha de locações para uma produção de época.

A trama acompanha a trajetória de um homem que retorna à sua terra natal com o propósito de transformar a realidade da população, mas enfrenta as estruturas tradicionais e o coronelismo.

A produção também prevê oportunidades para profissionais de Penedo e de outras regiões de Alagoas, incluindo atores, figurantes e trabalhadores das áreas de cenografia, figurino, marcenaria e outros serviços.

Chico de Assis destacou ainda o potencial de participação da mão de obra local e os reflexos econômicos da produção. A contratação de profissionais e serviços do município poderá contribuir para movimentar a economia durante as diferentes etapas de realização do filme.

Para Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa, o interesse de produções cinematográficas por Penedo está alinhado ao reconhecimento da cidade pela UNESCO como Cidade Criativa do Cinema.

“Penedo reúne um patrimônio histórico, cultural e natural que favorece as produções cinematográficas. Esse reconhecimento também amplia as oportunidades para os profissionais locais e fortalece a integração entre audiovisual, cultura e turismo”, destacou o secretário.

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC), segue investindo na valorização do patrimônio histórico, cultural e natural do município, fortalecendo sua vocação para o audiovisual e ampliando as oportunidades de integração entre cinema, turismo e economia criativa. Essas iniciativas contribuem para projetar Penedo como destino de produções cinematográficas e impulsionar o desenvolvimento local.

Por Assessoria Seturce