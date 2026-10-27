Penedo será local para gravação de filme inspirado em obra do escritor alagoano Jorge de Lima
Penedo desperta o interesse do setor audiovisual e não é por acaso que a equipe de produção do filme Calunga, adaptação cinematográfica da obra do escritor alagoano Jorge de Lima, esteve na Cidade Criativa da Unesco na categoria cinema.
A visita técnica analisou possíveis locações para as gravações do filme, previstas para serem realizadas em 2027.
Acompanhada por representante da Secretaria Municipal de Turismo e Economina Criativa (Seturec) da Prefeitura de Penedo, a equipe do Calunga percorreu o Centro Histórico, conheceu casarões e visitou os povoados Tabuleiro dos Negros e Penedinho, além de explorar cenários da região do Rio São Francisco.
Segundo Chico de Assis, ator e preparador de elenco do filme, a arquitetura colonial preservada, as paisagens naturais e a relação de Penedo com o audiovisual são características que favorecem a escolha de locações para uma produção de época.
A trama acompanha a trajetória de um homem que retorna à sua terra natal com o propósito de transformar a realidade da população, mas enfrenta as estruturas tradicionais e o coronelismo.
A produção também prevê oportunidades para profissionais de Penedo e de outras regiões de Alagoas, incluindo atores, figurantes e trabalhadores das áreas de cenografia, figurino, marcenaria e outros serviços.
Chico de Assis destacou ainda o potencial de participação da mão de obra local e os reflexos econômicos da produção. A contratação de profissionais e serviços do município poderá contribuir para movimentar a economia durante as diferentes etapas de realização do filme.
Para Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa, o interesse de produções cinematográficas por Penedo está alinhado ao reconhecimento da cidade pela UNESCO como Cidade Criativa do Cinema.
“Penedo reúne um patrimônio histórico, cultural e natural que favorece as produções cinematográficas. Esse reconhecimento também amplia as oportunidades para os profissionais locais e fortalece a integração entre audiovisual, cultura e turismo”, destacou o secretário.
A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC), segue investindo na valorização do patrimônio histórico, cultural e natural do município, fortalecendo sua vocação para o audiovisual e ampliando as oportunidades de integração entre cinema, turismo e economia criativa. Essas iniciativas contribuem para projetar Penedo como destino de produções cinematográficas e impulsionar o desenvolvimento local.
Por Assessoria Seturce