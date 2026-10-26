Vereadora Raquel Tavares defende que prevenção ao câncer de mama e colo do útero aconteça o ano todo em Penedo

Vereadora Raquel Tavares defende que prevenção ao câncer de mama e colo do útero aconteça o ano todo em Penedo

Durante Sessão Ordinária na Câmara de Vereadores de Penedo, a vereadora Raquel Tavares defendeu enfaticamente a descentralização das ações do Outubro Rosa, cobrando que o atendimento e os exames preventivos para as mulheres sejam mantidos de forma contínua ao longo de todo o ano.

A parlamentar destacou que o combate ao câncer de mama e ao câncer de colo do útero não pode ficar restrito a uma campanha temporária de apenas um mês. Segundo a vereadora, as mulheres penedenses necessitam de assistência contínua e previsibilidade na rede de saúde pública municipal.

Acesso contínuo a exames e diagnósticos

Em seu pronunciamento, Raquel Tavares cobrou celeridade e garantia de acesso a procedimentos essenciais para a saúde da mulher, com foco em:

Mamografias regulares para o rastreio eficaz da doença.

Exames preventivos de colo do útero disponíveis na rotina dos postos de saúde.

Diagnóstico precoce, apontado pela parlamentar como o fator mais determinante para o sucesso do tratamento e a cura.

A vereadora concluiu reforçando que a prevenção e o acolhimento médico precisam ser consolidados como uma política pública permanente em Penedo, garantindo que o cuidado com a vida das mulheres seja prioridade de janeiro a dezembro.

por Redação