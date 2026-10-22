Complexo de Saúde Dr. Hélio Lopes promove ação do Outubro Rosa com foco na prevenção ao câncer de mama

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promoveu nesta quarta-feira, 21, mais uma ação alusiva à campanha Outubro Rosa, focada na conscientização sobre o câncer de mama, a importância da prevenção e o diagnóstico precoce da doença.

A iniciativa foi organizada pelo Centro de Saúde da Mulher e pelo Centro de Apoio Oncológico, serviços da Secretaria de Saúde de Penedo que funcionam no Complexo de Saúde Dr. Hélio Lopes, um investimento do governo do prefeito Ronaldo Lopes para a população penedense.

A programação contou com palestras conduzidas pelo mastologista Dr. José Pereira Venâncio, pela enfermeira Jaqueline Lima (Centro de Saúde da Mulher) e pela enfermeira Juliana Rodrigues (Centro de Suporte Oncológico).

Durante o encontro, os profissionais compartilharam informações e orientações sobre os cuidados com a saúde feminina, os fatores de atenção e a importância de procurar os serviços de saúde para a realização de exames preventivos.

O Outubro Rosa é um movimento internacional que busca ampliar o acesso à informação e estimular as mulheres a adotarem hábitos de cuidado com a própria saúde. A mobilização também reforça a importância de reconhecer possíveis alterações nas mamas e buscar avaliação profissional, contribuindo para que a doença seja identificada em estágios iniciais, quando as chances de sucesso do tratamento são maiores.

“O câncer de mama é o tipo mais comum entre mulheres em todo o mundo, representando cerca de 20% de todos os cânceres e com 15% dos casos fatais. Apesar de sua gravidade, é um câncer altamente previsível. A detecção precoce é possível por meio do autoexame das mamas e da mamografia, um exame que ajuda no rastreamento da doença. A mamografia é recomendada para mulheres a partir dos 40 anos até os 74 anos, podendo ser realizada a cada dois anos. A conscientização e a realização desses exames são essenciais para a prevenção e tratamento eficaz do câncer de mama”, ressaltou o mastologista Dr. José Venâncio.

Além das orientações compartilhadas pelos profissionais, a Tenda da Mulher, da Secretaria Municipal da Mulher (SEMU), esteve presente para embelezar ainda mais as mulheres, com serviços de maquiagem, limpeza de pele e até manicure.

A ação do Outubro Rosa reforçou que o cuidado com a saúde das mamas deve fazer parte da rotina das mulheres durante todo o ano, e não apenas no mês de outubro. A observação de mudanças, como nódulos, alterações na pele, retração do mamilo ou saída espontânea de secreção, é importante para identificar sinais de alerta e procurar atendimento de saúde.

“O Outubro Rosa é um momento importante para lembrar às mulheres que cuidar da saúde precisa ser uma prioridade. A gente sabe que, muitas vezes, na correria do dia a dia, elas acabam deixando esse cuidado para depois. Por isso, queremos estar cada vez mais perto, oferecendo orientação, acolhimento e acesso aos serviços de saúde. Nosso compromisso é fazer com que as mulheres de Penedo se sintam cuidadas e tenham a oportunidade de buscar atendimento sempre que precisarem. E esse trabalho não acontece só em outubro, é um cuidado que precisamos manter durante todo o ano”, disse a Secretária Municipal de Saúde, Waninna Mendonça.

Com iniciativas como essa, a Prefeitura de Penedo reafirma o compromisso com a promoção da saúde, a prevenção de doenças e a ampliação do acesso à informação, incentivando as mulheres penedenses a cuidarem de si mesmas e a procurarem os serviços de saúde sempre que necessário.

Por Assessoria SMS