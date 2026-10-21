Assistência Com Você chega ao Conjunto Velho Chico no próximo dia 27

21 de outubro de 2026
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Deywesson Duarte

Na próxima terça-feira (27), a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH) realizará mais uma edição do programa Assistência Com Você. A estrutura de atendimento será montada ao lado da praça do Conjunto Velho Chico 1, situado no bairro Raimundo Marinho.

 

A ação do governo Inovação e Crescimento tem a participação direta de diversos setores da administração municipal e disponibiliza emissão da segunda via da certidão de nascimento, entre outras orientações.

 

Com atendimento gratuito, o público terá acesso descentralizado a serviços do Cadastro Único (CadÚnico), benefícios sociais e auxílio na resolução de pendências relacionadas ao Bolsa Família. Também serão disponibilizados serviços de emissão da carteira de identidade e atendimentos das empresas Equatorial e Conasa Águas do Sertão.

 

Os moradores das localidades Velho Chico 1 e 2, Mata Atlântica 1 e 2, Cidade do Povo, Vale do Marituba e Nilo Menezes também terão acesso a atendimentos relacionados ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), ao Programa Criança Feliz, ao Cartão do Idoso, ao ID Jovem e ao programa Dignidade Menstrual.

 

A estrutura do Assistência Com Você funcionará na próxima terça-feira (27), das 14h às 17h. A programação contará ainda com a Tenda da Mulher, Espaço Kids e serviços de corte de cabelo masculino.

 

 

 

Por Secom PMP

 

21 de outubro de 2026
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