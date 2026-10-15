Homem procurado por homicídio é preso com pistola carregada em Maceió

15 de outubro de 2026
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Um homem com mandado de prisão em aberto por homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nessa quinta-feira (15), em Maceió. Durante a abordagem, os agentes também apreenderam uma pistola calibre .38 carregada com 12 munições.

 

A ocorrência foi registrada por volta das 23h30, durante a fiscalização de um veículo. Segundo a PRF, o condutor demonstrou nervosismo, forneceu informações falsas sobre a própria identidade e afirmou não possuir documentos.

Após entrevista e consultas aos sistemas policiais, os agentes identificaram um mandado de prisão contra o homem, com validade até maio de 2041

 

Na sequência, durante uma inspeção no interior do veículo, a equipe encontrou a pistola carregada ao lado do banco do motorista.

O suspeito e o material apreendido foram encaminhados à Central de Flagrantes de Maceió, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis.

 

 

 

Fonte: Gazetaweb

 

15 de outubro de 2026
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