Homem procurado por homicídio é preso com pistola carregada em Maceió

Um homem com mandado de prisão em aberto por homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nessa quinta-feira (15), em Maceió. Durante a abordagem, os agentes também apreenderam uma pistola calibre .38 carregada com 12 munições.

A ocorrência foi registrada por volta das 23h30, durante a fiscalização de um veículo. Segundo a PRF, o condutor demonstrou nervosismo, forneceu informações falsas sobre a própria identidade e afirmou não possuir documentos.

Após entrevista e consultas aos sistemas policiais, os agentes identificaram um mandado de prisão contra o homem, com validade até maio de 2041

Na sequência, durante uma inspeção no interior do veículo, a equipe encontrou a pistola carregada ao lado do banco do motorista.

O suspeito e o material apreendido foram encaminhados à Central de Flagrantes de Maceió, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis.

Fonte: Gazetaweb