COMTUR recebe propostas do Rotary Club e projeto de pesquisa da UFAL para o turismo de Penedo

14 de outubro de 2026
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O Conselho Municipal de Turismo de Penedo (COMTUR Penedo) realizou reunião ordinária na sede da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC), com pautas voltadas ao desenvolvimento do setor no município. Entre os assuntos discutidos estiveram a entrega de um ofício do Rotary Club de Penedo, com propostas de melhorias para o turismo local, e a apresentação de um projeto de pesquisa da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), campus Penedo.

 

Representando o Rotary Club, Eduardo Regueira e Diogo Farias apresentaram um documento elaborado a partir de discussões entre os integrantes da instituição, reunindo sugestões de ações de curto e longo prazo para contribuir com o desenvolvimento turístico do município. Com mais de dez décadas de atuação em Penedo, o clube também entregou ao presidente do COMTUR, Maik Vieira, um certificado de participação em uma convenção da instituição, na qual ele atuou como palestrante para apresentar a experiência do conselho, reconhecido como referência em Alagoas.

 

A reunião também contou com a participação de Sandro Medeiros, professor da UFAL Penedo, que apresentou uma proposta de pesquisa voltada à identificação das necessidades do turismo no município. O projeto prevê a utilização de QR Codes para disponibilizar questionários direcionados prioritariamente aos turistas, permitindo reunir informações sobre suas experiências e percepções a respeito do destino.

 

As iniciativas destacam a importância da parceria entre instituições, poder público e comunidade acadêmica na construção de propostas que contribuam para o desenvolvimento do turismo de Penedo.

 

 

 

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC Penedo

 

14 de outubro de 2026
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