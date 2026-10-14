COMTUR recebe propostas do Rotary Club e projeto de pesquisa da UFAL para o turismo de Penedo

COMTUR recebe propostas do Rotary Club e projeto de pesquisa da UFAL para o turismo de Penedo

O Conselho Municipal de Turismo de Penedo (COMTUR Penedo) realizou reunião ordinária na sede da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC), com pautas voltadas ao desenvolvimento do setor no município. Entre os assuntos discutidos estiveram a entrega de um ofício do Rotary Club de Penedo, com propostas de melhorias para o turismo local, e a apresentação de um projeto de pesquisa da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), campus Penedo.

Representando o Rotary Club, Eduardo Regueira e Diogo Farias apresentaram um documento elaborado a partir de discussões entre os integrantes da instituição, reunindo sugestões de ações de curto e longo prazo para contribuir com o desenvolvimento turístico do município. Com mais de dez décadas de atuação em Penedo, o clube também entregou ao presidente do COMTUR, Maik Vieira, um certificado de participação em uma convenção da instituição, na qual ele atuou como palestrante para apresentar a experiência do conselho, reconhecido como referência em Alagoas.

A reunião também contou com a participação de Sandro Medeiros, professor da UFAL Penedo, que apresentou uma proposta de pesquisa voltada à identificação das necessidades do turismo no município. O projeto prevê a utilização de QR Codes para disponibilizar questionários direcionados prioritariamente aos turistas, permitindo reunir informações sobre suas experiências e percepções a respeito do destino.

As iniciativas destacam a importância da parceria entre instituições, poder público e comunidade acadêmica na construção de propostas que contribuam para o desenvolvimento do turismo de Penedo.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC Penedo