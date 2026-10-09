Inscrições abertas para oficinas do Festival de Música de Penedo

9 de outubro de 2026
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Realizado pela Universidade Federal de Alagoas (Ufal), o Festival de Música de Penedo (Femupe) completa 18 anos em 2026. A edição que celebra a maioridade do evento acontece entre os dias 22 e 24 de outubro. A partir desta sexta-feira (9), os interessados em participar da programação já podem se inscrever nas oficinas e nos workshops.

 

Nesta edição, a coordenação do evento disponibilizou 20 oficinas e workshops, distribuídos em dois turnos. A programação contempla atividades de canto, gestão de carreira musical e prática de instrumentos das famílias das cordas, das madeiras, dos metais e da percussão.

 

Para se inscrever, basta acessar o site www.femupe.com, preencher o formulário com os dados solicitados e escolher uma das oficinas ou um dos workshops disponíveis. A iniciativa integra a programação do Femupe e tem como objetivo estimular e difundir a musica em seus diferentes gêneros.

 

Oficinas disponíveis no turno da manhã

 

– Oficina de Clarineta, com João Paulo (Jotapê);

– Oficina de Cordas (violinos e violas), com Iannara Farias;

– Oficina de Flauta, com Stefania Johnson;

– Oficina de Música e Literatura;

– Oficina de Musicoterapia, com Gleyce Anne (SP);

– Oficina de Saxofone, com Eric Almeida;

– Oficina de Trombone, com Neris Rodrigues;

– Oficina de Trompete, com Gileno Santana;

– Oficina de Tuba e Bombardino, com Fernando Deddos;

– Oficina de Violão, com Ivan Oliveira (Portugal).

 

Oficinas e workshops disponíveis no turno da tarde

 

– Ensaio de Orquestra, com Sarah Higino;

– Workshop de Canto, com Eduardo Xavier;

– Workshop de Coreografia Musical, com Leonora Costa;

– Workshop de Etnomusicologia, com Amana Veiga;

– Workshop de Gestão de Carreira Musical, com Marina Jurado;

– Workshop de Pedagogia Musical para Educadores, com Antônio Eduardo;

– Workshop de Percussão de Rua, com Wilson Santos;

– Workshop de Regência, com Fernando Marinho;

– Workshop de Ritlibra, com Efraim Canuto;

– Workshop Especial de Guitarra, com Potiguara Menezes (ES).

 

 

 

Por Secom PMP

 

9 de outubro de 2026
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