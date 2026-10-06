Penedo sedia seminário sobre fortalecimento do afroturismo em Alagoas

6 de outubro de 2026
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Começou nesta terça-feira, 06, o 1º Seminário de Afroturismo das Alagoas: Patrimônio, Memória e Justiça Racial nas Políticas de Turismo. Aberta ao público, a solenidade de abertura aconteceu no Theatro Sete de Setembro, no Centro Histórico de Penedo. No centro do encontro, estão debates sobre memória, patrimônio, ancestralidade, cultura, turismo e justiça racial. Além da participação de convidados como Guilherme Soares Dias, do Guia Negro, e Mãe Neide Oyá D’Oxum.

 

O secretário de Turismo e Economia Criativa de Penedo, Jair Galvão, reforçou o papel da administração no fortalecimento do turismo aliado à valorização das nossas raízes.

 

“A Prefeitura de Penedo tem buscado construir um turismo cada vez mais conectado à nossa história, à nossa identidade e às pessoas que mantêm viva essa cultura. Receber o primeiro Seminário de Afroturismo das Alagoas é muito importante para Penedo, porque amplia esse debate, promove a troca de experiências e nos ajuda a pensar em novas políticas, roteiros e oportunidades a partir da valorização do nosso legado negro. O afroturismo fortalece nossa identidade e, ao mesmo tempo, abre caminhos para o empreendedorismo, a economia criativa e a geração de renda por meio do turismo”, destacou.

Deywesson Duarte

Na programação, estão conferências, mesas, experiências de comunidades quilombolas, apresentação cultural do Guerreiro Treme Terra, com Mestra Chica, exibição do curta-metragem Bebianas e palestra de encerramento sobre justiça racial.

 

“Este momento para nós é de extrema importância para a própria história. Alagoas é um estado com potencial turístico fantástico e um estado predominantemente negro. Nós temos a maioria da população negra. No entanto, temos patrimônios culturais que precisamos destacar, precisamos resgatar essa memória. Isso é um papel de resistência, de resistência e transformação. Estamos vivendo, então, um momento histórico para o curso de Turismo, revelando o seu comprometimento com a sociedade nesse processo com a cultura afro-brasileira, com as comunidades quilombolas e um diálogo com o poder público, no sentido de construir políticas que possam contribuir para que o afroturismo se desenvolva no estado”, esclareceu a coordenadora do curso de Turismo da Unidade Penedo da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e também coordenadora do evento, Silvana Pirillo.

 

A escolha de Penedo para sediar o seminário também acontece diante da sua história, marcada pela presença de africanos escravizados e comunidades quilombolas. Aberto para todo o público durante dois dias, o evento reúne representantes do poder público, universidade, instâncias de governança do turismo, comunidades quilombolas, povos de terreiro, empreendedores, pesquisadores e movimentos sociais.

 

“Penedo está recebendo o 1º Seminário de Afroturismo de Alagoas e, de maneira muito especial, no Theatro Sete de Setembro. Um momento de diálogos, trocas de experiências e discussões acerca da cultura negra, do turismo e da nossa identidade negra, que fazem parte do nosso processo de formação. Um momento tão importante como esse, a Prefeitura de Penedo não poderia ficar de fora, sempre apoiando os eventos que fortalecem a nossa identidade e a nossa cultura aqui no município e em todo o estado de Alagoas”, disse o superintendente de Cultura de Penedo, Marcos Muniz.

 

O I Seminário de Afroturismo das Alagoas é uma realização da Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC), e da Universidade Federal de Alagoas (UFAL).

 

O evento conta ainda com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Rota Orí Turismo, Mulheres Guerreiras do Tabuleiro, Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas ( NEABI- UFAL) e Associação dos Artesãos de Penedo e Regiões de Alagoas (ArtPen)

 

 

 

Por Secom PMP

 

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