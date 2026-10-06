Penedo sedia seminário sobre fortalecimento do afroturismo em Alagoas

Começou nesta terça-feira, 06, o 1º Seminário de Afroturismo das Alagoas: Patrimônio, Memória e Justiça Racial nas Políticas de Turismo. Aberta ao público, a solenidade de abertura aconteceu no Theatro Sete de Setembro, no Centro Histórico de Penedo. No centro do encontro, estão debates sobre memória, patrimônio, ancestralidade, cultura, turismo e justiça racial. Além da participação de convidados como Guilherme Soares Dias, do Guia Negro, e Mãe Neide Oyá D’Oxum.

O secretário de Turismo e Economia Criativa de Penedo, Jair Galvão, reforçou o papel da administração no fortalecimento do turismo aliado à valorização das nossas raízes.

“A Prefeitura de Penedo tem buscado construir um turismo cada vez mais conectado à nossa história, à nossa identidade e às pessoas que mantêm viva essa cultura. Receber o primeiro Seminário de Afroturismo das Alagoas é muito importante para Penedo, porque amplia esse debate, promove a troca de experiências e nos ajuda a pensar em novas políticas, roteiros e oportunidades a partir da valorização do nosso legado negro. O afroturismo fortalece nossa identidade e, ao mesmo tempo, abre caminhos para o empreendedorismo, a economia criativa e a geração de renda por meio do turismo”, destacou.

Na programação, estão conferências, mesas, experiências de comunidades quilombolas, apresentação cultural do Guerreiro Treme Terra, com Mestra Chica, exibição do curta-metragem Bebianas e palestra de encerramento sobre justiça racial.

“Este momento para nós é de extrema importância para a própria história. Alagoas é um estado com potencial turístico fantástico e um estado predominantemente negro. Nós temos a maioria da população negra. No entanto, temos patrimônios culturais que precisamos destacar, precisamos resgatar essa memória. Isso é um papel de resistência, de resistência e transformação. Estamos vivendo, então, um momento histórico para o curso de Turismo, revelando o seu comprometimento com a sociedade nesse processo com a cultura afro-brasileira, com as comunidades quilombolas e um diálogo com o poder público, no sentido de construir políticas que possam contribuir para que o afroturismo se desenvolva no estado”, esclareceu a coordenadora do curso de Turismo da Unidade Penedo da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e também coordenadora do evento, Silvana Pirillo.

A escolha de Penedo para sediar o seminário também acontece diante da sua história, marcada pela presença de africanos escravizados e comunidades quilombolas. Aberto para todo o público durante dois dias, o evento reúne representantes do poder público, universidade, instâncias de governança do turismo, comunidades quilombolas, povos de terreiro, empreendedores, pesquisadores e movimentos sociais.

“Penedo está recebendo o 1º Seminário de Afroturismo de Alagoas e, de maneira muito especial, no Theatro Sete de Setembro. Um momento de diálogos, trocas de experiências e discussões acerca da cultura negra, do turismo e da nossa identidade negra, que fazem parte do nosso processo de formação. Um momento tão importante como esse, a Prefeitura de Penedo não poderia ficar de fora, sempre apoiando os eventos que fortalecem a nossa identidade e a nossa cultura aqui no município e em todo o estado de Alagoas”, disse o superintendente de Cultura de Penedo, Marcos Muniz.

O I Seminário de Afroturismo das Alagoas é uma realização da Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC), e da Universidade Federal de Alagoas (UFAL).

O evento conta ainda com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Rota Orí Turismo, Mulheres Guerreiras do Tabuleiro, Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas ( NEABI- UFAL) e Associação dos Artesãos de Penedo e Regiões de Alagoas (ArtPen)

Por Secom PMP