Quem utiliza o transporte intermunicipal de passageiros precisa ter a segurança como prioridade durante seus deslocamentos. Com esse propósito, a Prefeitura de Penedo, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), realizou, na manhã desta terça-feira (24), uma blitz de fiscalização voltada ao combate ao transporte clandestino.

Mais do que coibir irregularidades, a iniciativa tem caráter preventivo e busca proteger a população, garantindo que os serviços de transporte sejam realizados em conformidade com a legislação.

A fiscalização também é importante para valorizar os profissionais que atuam de forma regular, cumprem suas obrigações legais e trabalham diariamente para oferecer seus serviços à população.

É importante compreender que a regularização do transporte de passageiros não representa apenas uma exigência legal, mas também um instrumento de proteção aos usuários. Afinal, quem utiliza esses serviços para trabalhar, estudar, realizar consultas médicas ou cumprir outros compromissos precisa contar com condições adequadas de segurança.

O objetivo da fiscalização não é dificultar a mobilidade da população, mas contribuir para que ela aconteça de maneira mais segura, organizada e responsável, respeitando tanto os direitos dos passageiros quanto os dos profissionais devidamente regularizados.

Fonte: Secom PMP