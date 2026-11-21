Flamengo empata com o Palmeiras e é campeão brasileiro pelo segundo ano seguido Samuel Lino celebra seu gol no duelo entre Palmeiras e Flamengo - Foto: Getty Images

Flamengo empata com o Palmeiras e é campeão brasileiro pelo segundo ano seguido

O Flamengo é o grande campeão do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (21), o time carioca empatou em 1 a 1 com o Palmeiras, no Nubank Parque. O resultado foi suficiente para assegurar o bicampeonato do Brasileirão da equipe rubro-negra, campeã também em 2025.

O Palmeiras abriu o placar no primeiro tempo, com o colombiano Jhon Arias. Na segunda etapa, o Flamengo empatou com Samuel Lino e pôde comemorar mais uma conquista. O duelo foi válido pela 36ª rodada do Brasileirão.

O Flamengo chega aos 80 pontos, com uma campanha de 24 vitórias, oito empates e apenas quatro derrotas. O Palmeiras tem 74 pontos e não pode mais alcançar a equipe rubro-negra, faltando duas rodadas.

Pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras visita a Chapecoense, na terça-feira (24), às 18 horas (de Brasília), na Arena Condá.

Já o Flamengo encara o Coritiba, no Couto Pereira, no domingo (29), a partir das 16 horas (de Brasília).

Fonte: CNN Brasil

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