A Prefeitura de Penedo iniciou nesta terça-feira, 17, a realização das três Conferências de Interesse Municipal (CIM), ciclo de debates relacionado com a revisão e a atualização do Plano Diretor Municipal (PDM).

Com o tema O Rio, a Natureza e a História como caminhos para o Desenvolvimento de Penedo, o trabalho coordenado pelo Comitê Gestor do PDM reuniu representantes de diversos setores no auditório do Sebrae em Penedo.

A escuta ativa da comunidade penedense e de especialistas está alinhada ao diálogo permanente do prefeito Ronaldo Lopes e do vice Valdinho Monteiro com a população, contato direto que define diretrizes de crescimento, preservação e investimentos.

“Começamos hoje (terça, 17) as três Conferências de Interesse Municipal do processo de revisão do nosso Plano Diretor. É uma ação importante, de escuta da comunidade sobre os temas que vamos debater, com foco especial em nosso patrimônio histórico e natural. Amanhã, novamente aqui no Sebrae, vamos abordar o desenvolvimento econômico com a perspectiva da ponte Penedo-Neópolis e do anel viário que conecta rodovias federais e estaduais. Na quinta-feira nosso encontro será no auditório do Ifal, onde a juventude terá prioridade no diálogo sobre o futuro da nossa cidade”, informa Pedro Soares, presidente do Comitê Gestor.

E quem não puder participar presencialmente, basta acessar o portal da Prefeitura de Penedo e responder o formulário on-line que também está disponível clicando aqui.

Segundo a professora e doutora Regina Dulce Barbosa Lins, assessora técnica de Urbanismo na revisão do PDM, o plano diretor funciona como o instrumento regulador que organiza o desenvolvimento do município.

A especialista destaca que a ferramenta define onde e como as diversas atividades socioeconômicas devem se expandir, equilibrando os novos investimentos decorrentes de grandes equipamentos de infraestrutura com a preservação do patrimônio histórico reconhecido internacionalmente e dos recursos ambientais da região.

O Comitê Gestor responsável pela atualização reforça que a participação cidadã é indispensável para legitimar o novo marco urbanístico. O engajamento de professores e estudantes das unidades locais do Instituto Federal de Alagoas e da Universidade Federal de Alagoas (Ufal) também tem enriquecido os debates técnicos e comunitários.

Após este ciclo inicial de conferências e da audiência pública prevista para acontecer em fevereiro, o cronograma de atividades do PDM estabelece que a conclusão e encaminhamento do novo Plano Diretor Municipal deve ocorrer em abril de 2027.

A atualização atende exigência prevista no Estatuto da Cidade, lei federal instituída para que os municípios brasileiros acompanhem as transformações demográficas, econômicas e estruturais da região onde estão situados.

Por Secom PMP