Prefeitura de Penedo abre inscrições para cursos gratuitos de beleza com 40 vagas para mulheres
Capacitações em design de sobrancelhas com henna e alongamento de cílios serão realizadas no Centro Histórico, com inscrições presenciais na Secretaria Municipal da Mulher.
A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal da Mulher (SEMU), está com inscrições abertas para dois cursos gratuitos de qualificação profissional na área da beleza. A oportunidade contempla 40 vagas destinadas a mulheres que desejam aprender novas habilidades e ampliar suas possibilidades de geração de renda.
As capacitações fazem parte do projeto Novos Caminhos, iniciativa do Ministério Público do Estado de Alagoas (MPAL), e oferecem formação em design de sobrancelhas com henna e alongamento de cílios, duas atividades que possibilitam atuação no segmento de estética e beleza.
As aulas acontecerão entre os dias 25 de novembro e 1º de dezembro, exceto sábado e domingo, na Sociedade de Cultura e Arte Popular de Penedo, conhecida como Biblioteca de Penedo, localizada no Centro Histórico.
O curso de design de sobrancelhas com henna será realizado das 13h às 17h, enquanto a formação em alongamento de cílios acontecerá das 19h às 22h. Cada turma disponibiliza 20 vagas.
Como se inscrever nos cursos gratuitos em Penedo
As interessadas devem realizar a inscrição presencialmente na sede da Secretaria Municipal da Mulher, situada na Praça Clementino do Monte, nº 199, Centro, em frente ao Mercado Barateiro.
Para participar, é necessário ter mais de 18 anos e Ensino Fundamental completo. No momento da inscrição, as candidatas devem apresentar RG, CPF, comprovante de residência e declaração original de escolaridade ou histórico escolar.
Com a oferta das capacitações, a gestão municipal reforça seu compromisso com a valorização das mulheres, apoiando iniciativas que promovem o acesso ao conhecimento, o desenvolvimento de habilidades profissionais e novas perspectivas de independência financeira.
As vagas são limitadas a 20 participantes por curso, tornando a inscrição antecipada importante para quem deseja aproveitar a oportunidade de qualificação gratuita em Penedo.
Fonte: SECOM/PMP