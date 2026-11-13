Receita preparada por equipe da Prefeitura de Penedo está na final do Concurso de Merendeiras do Sebrae Alagoas

13 de novembro de 2026
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Deywesson Duarte (Arquivo Secom PMP)

Penedo está novamente representado na etapa final do Concurso de Merendeiras realizado anualmente pelo Sebrae Alagoas, com apoio do Senac. O município que já venceu a competição participa este ano com a receita Nhoque de Macaxeira com Frango e Molho de Legumes.

 

Feito com itens disponíveis na alimentação escolar, especialmente os que são adquiridos da agricultura familiar, o prato é resultado de um trabalho de equipe desenvolvido na Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Penedo.

 

Na etapa municipal da edição 2026 do concurso, a merendeira Meire Lima Santos e a auxiliar Patrícia Oliveira venceram as duplas concorrentes e irão disputar o título estadual neste sábado (14), no Senac Arapiraca.

 

De acordo com o Sebrae Alagoas, as finalistas garantiram a vaga após se destacarem nas etapas regionais com pratos que combinam sabor, nutrição e alimentos vindos direto do campo.

 

A campeã levará o prêmio de R$ 5 mil, enquanto a segunda e terceira colocadas receberão R$ 2,5 mil e R$ 1 mil, respectivamente.

 

A nutricionista responsável pela criação do prato vencedor junto à cozinheira também receberá uma premiação de R$ 5 mil, informa a divulgação oficial do concurso que já repassou R$ 500 para as merendeiras vencedoras das etapas municipais, acrescentando ainda que as receitas finalistas serão publicadas em um livro especial organizado pelo Sebrae.

 

Confira a lista completa das finalistas e seus respectivos pratos:

 

  • Penedo: Meire Lima Santos — Nhoque de Macaxeira com Frango e Molho de Legumes
  • Campo Alegre: Nadieje Vieira Gomes da Silva — Terrine Nordestina de Macaxeira, Feijão-de-corda e Carne Desfiada
  • Delmiro Gouveia: Isabel Menezes Ferreira Vieira — Canjiquinha com Carne Bovina e Queijo Coalho
  • Jequiá da Praia: Francielle do Nascimento dos Santos — Filé de Tilápia ao Creme de Milho
  • Limoeiro de Anadia: Daniela Santos Ângelo Faustino — Cores e Sabores do Agreste
  • Maceió: Ivonete da Silva Jesus — Risoto de Abóbora com Frango
  • Mar Vermelho: Lidiane Bezerra dos Santos — Escondidinho de Creme de Milho com Frango e Abóbora
  • Santana do Ipanema: Maria Zelma Leite dos Santos — Tesouro do Sertão

 

 

 

Por Secom PMP com assessoria Sebrae Alagoas

 

13 de novembro de 2026
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