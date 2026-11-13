Receita preparada por equipe da Prefeitura de Penedo está na final do Concurso de Merendeiras do Sebrae Alagoas

Receita preparada por equipe da Prefeitura de Penedo está na final do Concurso de Merendeiras do Sebrae Alagoas

Penedo está novamente representado na etapa final do Concurso de Merendeiras realizado anualmente pelo Sebrae Alagoas, com apoio do Senac. O município que já venceu a competição participa este ano com a receita Nhoque de Macaxeira com Frango e Molho de Legumes.

Feito com itens disponíveis na alimentação escolar, especialmente os que são adquiridos da agricultura familiar, o prato é resultado de um trabalho de equipe desenvolvido na Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Penedo.

Na etapa municipal da edição 2026 do concurso, a merendeira Meire Lima Santos e a auxiliar Patrícia Oliveira venceram as duplas concorrentes e irão disputar o título estadual neste sábado (14), no Senac Arapiraca.

De acordo com o Sebrae Alagoas, as finalistas garantiram a vaga após se destacarem nas etapas regionais com pratos que combinam sabor, nutrição e alimentos vindos direto do campo.

A campeã levará o prêmio de R$ 5 mil, enquanto a segunda e terceira colocadas receberão R$ 2,5 mil e R$ 1 mil, respectivamente.

A nutricionista responsável pela criação do prato vencedor junto à cozinheira também receberá uma premiação de R$ 5 mil, informa a divulgação oficial do concurso que já repassou R$ 500 para as merendeiras vencedoras das etapas municipais, acrescentando ainda que as receitas finalistas serão publicadas em um livro especial organizado pelo Sebrae.

Confira a lista completa das finalistas e seus respectivos pratos:

Penedo: Meire Lima Santos — Nhoque de Macaxeira com Frango e Molho de Legumes

Meire Lima Santos — Nhoque de Macaxeira com Frango e Molho de Legumes Campo Alegre: Nadieje Vieira Gomes da Silva — Terrine Nordestina de Macaxeira, Feijão-de-corda e Carne Desfiada

Nadieje Vieira Gomes da Silva — Terrine Nordestina de Macaxeira, Feijão-de-corda e Carne Desfiada Delmiro Gouveia: Isabel Menezes Ferreira Vieira — Canjiquinha com Carne Bovina e Queijo Coalho

Isabel Menezes Ferreira Vieira — Canjiquinha com Carne Bovina e Queijo Coalho Jequiá da Praia: Francielle do Nascimento dos Santos — Filé de Tilápia ao Creme de Milho

Francielle do Nascimento dos Santos — Filé de Tilápia ao Creme de Milho Limoeiro de Anadia: Daniela Santos Ângelo Faustino — Cores e Sabores do Agreste

Daniela Santos Ângelo Faustino — Cores e Sabores do Agreste Maceió: Ivonete da Silva Jesus — Risoto de Abóbora com Frango

Ivonete da Silva Jesus — Risoto de Abóbora com Frango Mar Vermelho: Lidiane Bezerra dos Santos — Escondidinho de Creme de Milho com Frango e Abóbora

Lidiane Bezerra dos Santos — Escondidinho de Creme de Milho com Frango e Abóbora Santana do Ipanema: Maria Zelma Leite dos Santos — Tesouro do Sertão

Por Secom PMP com assessoria Sebrae Alagoas