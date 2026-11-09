Construção da Unidade Básica de Saúde Enfermeira Ana Beatriz avança em Penedo

O trabalho para entregar ao povo de Penedo a 21ª Unidade Básica de Saúde, UBS que homenageia a Enfermeira Ana Beatriz – profissional de saúde vítima de feminicídio – alcançou um novo marco de avanço.

Após a conclusão dos trabalhos estruturais de base, a edificação situada no Conjunto São José passa para a etapa de elevação das paredes e pilares.

O investimento em saúde pública faz parte do conjunto de investimentos viabilizados pela Prefeitura de Penedo junto ao Governo Federal, por meio do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

“Nós apresentamos projetos ao PAC do Presidente Lula e conseguimos trazer investimentos para Penedo, como uma sede definitiva para o CAPS e creches, além dessa UBS que será a nossa 21ª. Penedo não ganhava um investimento desse porte há mais de 20 anos e agora vamos melhorar o atendimento às famílias daquela região, inclusive da Cohab e da Vila Matias, áreas com UBS que estão sobrecarregadas”, explica o prefeito Ronaldo Lopes.

Segundo a engenheira fiscal da obra, Mariana Dantas, a fase inicial concentrou esforços em intervenções essenciais abaixo do nível do solo:

“Já foi construída muita coisa abaixo dessas vigas, como escavação, pilares e blocos. Agora vamos iniciar a parte de elevação da estrutura da UBS”, destaca a servidora da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra).

Com a conclusão da infraestrutura de base, a equipe técnica passa a atuar na superestrutura da unidade sanitária, comfor,e destaca o engenheiro técnico da obra, Rômulo Cota.

“Finalizamos a fundação da obra e agora entramos na parte em que as paredes e os pilares sobem. Essa obra deve durar em torno de nove meses, com o compromisso de entregar um equipamento de qualidade e seguro para a população.”

A nova UBS Tipo 1 foi projetada para ampliar a cobertura da Atenção Primária na rede da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), trabalho que assegura mais qualidade de vida para a população penedense.

Por Secom PMP