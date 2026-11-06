Circuito Penedo de Cinema 2026 começa na segunda-feira, 9. Confira programação completa aqui

6 de novembro de 2026
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Com expectativa de reunir grande público na histórica cidade ribeirinha, a programação do Circuito Penedo de Cinema 2026 será aberta na noite de segunda-feira, 9 de novembro. 

 

O evento totalmente gratuito inclui oficinas, debates, programação artística e, claro, sessões de filmes, curtas e longas-metragens. Até domingo, 15, o público poderá acompanhar o 16º Festival de Cinema Universitário de Alagoas, a 13ª Mostra Velho Chico de Cinema Ambiental, a 16ª Mostra de Cinema Infantil e a inédita Mostra de Cinema Indígena Alagoano.

 

O circuito também representa um resgate dos festivais de cinema de Penedo, realizados entre as décadas de 1970 e 1980, promovendo a exibição de longas-metragens nacionais, com acesso gratuito, durante o 19º Festival do Cinema Brasileiro.

Foto: Camila Morgado ao lado do ator Gero Camilo na edição 2025 do Circuito Penedo de Cinema. Foto – Adriano Arantos (divulgação)

 

Toda a programação acontece no Centro Histórico, concentrada no Cine Penedo e na Praça Marechal Deodoro – situada em frente à Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos – e sede da Sociedade Montepio dos Artistas.

 

Estrelas da tv e do cinema circulam no Circuito Penedo de Cinema

 

A 16ª edição do Circuito Penedo de Cinema é realizada pela Universidade Federal de Alagoas (Ufal), pelo Instituto de Estudos Culturais, Políticos e Sociais do Homem Contemporâneo (IECPS) e o Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa (Secult). O evento conta ainda com o patrocínio da Prefeitura de Penedo, do Sebrae, do IMA e apoio cultural do Banco do Nordeste.

 

Para mais informações e conhecer toda a programação, acesse https://2026.circuitopenedodecinema.com.br/ e as redes sociais no Instagram e no Facebook: @circuitopenedo.

 

 

 

Por Secom PMP com Circuito Penedo de Cinema

 

6 de novembro de 2026
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