Circuito de Cinema exibe filme gravado em Penedo e premiado em festival internacional

4 de novembro de 2026
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La Ursa Cinematográfica

Com cerca de 70% de suas imagens gravadas em Penedo, o filme Olhe Para Mim chega consagrado ao 16º Circuito Penedo de Cinema. Com toda a programação aberta ao público, o evento acontece de 09 a 15 de novembro, com exibição do premiado longa-metragem no Cine Penedo às 20 horas de sexta-feira, 13.

 

A produção alagoana regressa à cidade com três prêmios conquistados no Festival Internacional de Cinema de Curitiba (direção, direção de arte, som), excelente repercussão na mídia especializada e selecionado para outros festivais, entre eles a 50ª Mostra de Cinema de São Paulo e Mix Brasil 2026, sendo estes os mais recentes.

 

Olhe Para Mim é mais uma criação da empresa alagoana La Ursa Cinematográfica, dirigida pelo jornalista e cineasta Raphael Barbosa. Com equipe própria e mão de obra local contratada, a maior parte das gravações foram realizadas na cidade ribeirinha no início de 2024, trabalho apoiado pela Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Criatividade (Seturec).

Foto: La Ursa Cinematográfica

Além de apoiar o fortalecimento da produção audiovisual, a gestão que tornou Penedo Cidade Criativa da Unesco na categoria cinema viabiliza a economia criativa como setor gerador de emprego, renda e de recursos financeiros que circulam no município e região do Baixo São Francisco.

 

Sendo patrocinadora do Circuito Penedo de Cinema, a Prefeitura de Penedo também atua ainda no funcionamento regular do Cine Penedo, patrimônio recuperado que devolveu à cidade dos antigos festivais de cinema a opção de assistir filmes do circuito comercial, com entrada por apenas dez reais.

 

Sem precisar pagar nada por cada projeção, assim como em toda a programação do Circuito Penedo de Cinema, moradores e visitantes poderão conferir dezenas de filmes na próxima semana, entre eles o que conta a história de Marcelo, um jovem que sofre a falta da mãe que desapareceu durante os festejos de Bom Jesus dos Navegantes.

Foto: La Ursa Cinematográfica

Às vésperas de mais uma edição da mais tradicional celebração religiosa de Penedo, a vida do protagonista toma um rumo inesperado quando ele se junta a dois misteriosos viajantes, Sandra e seu filho Ivan.

 

Para saber o fim dessa história, anote na sua agenda a data da exibição de Olhe Para Mim no Cine Penedo: sexta-feira, 13, às 20 horas.

 

 

Por Secom PMP

 

4 de novembro de 2026
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